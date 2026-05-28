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Johanna Fadul denunció ofensivos mensajes que recibe en redes sociales: “que les puedo decir”

La actriz compartió capturas de los fuertes mensajes ofensivos que recibe constantemente en redes sociales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Johanna Fadul expuso fuertes mensajes de odio que recibe en redes: “Qué les puedo decir”
Johanna Fadul expuso fuertes mensajes de odio que recibe en redes: “Qué les puedo decir” (Foto Canal RCN)

Johanna Fadul volvió a generar conversación en redes sociales luego de exponer públicamente algunos de los fuertes mensajes ofensivos que recibe constantemente a través de sus redes sociales.

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La actriz compartió con sus seguidores una captura de pantalla de varios mensajes privados cargados de insultos y palabras despectivas que un usuario le habría enviado directamente a su cuenta.

Johanna Fadul mostró los ofensivos mensajes que recibe tras dar su opinión en redes
Johanna Fadul mostró los ofensivos mensajes que recibe tras dar su opinión en redes (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Johanna Fadul sobre los mensajes que recibe?

A través de sus historias de Instagram, Johanna Fadul mostró la conversación en la que un hombre le escribió una serie de mensajes ofensivos relacionados tanto con su personalidad como con algunos personajes que interpretó en televisión.

En los mensajes, el usuario la calificaba con palabras despectivas y hacía comentarios sobre su físico y su carrera actoral.

“Ese papel le cae perfecto”, escribió el hombre en uno de los mensajes, agregando múltiples insultos y expresiones ofensivas contra la actriz.

Lo que más llamó la atención es que Johanna no solo mostró el mensaje reciente, sino que dejó ver que esa misma persona ya le había escrito anteriormente en varias ocasiones.

Según evidenció la actriz, el usuario también la había llamado “payasa”, “solapada” y “racista” en otros mensajes privados que le envió tiempo atrás.

Johanna ha dejado en claro que este tipo de situaciones se han vuelto frecuentes en sus redes sociales y que constantemente recibe comentarios cargados de odio.

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¿Qué ha dicho Johanna Fadul sobre este tipo de ataques?

No es la primera vez que la actriz habla públicamente sobre el impacto de los mensajes ofensivos en redes sociales.

En diferentes ocasiones, Johanna Fadul ha expuesto comentarios hirientes que recibe por parte de usuarios, especialmente cuando expresa sus opiniones personales o fija alguna postura frente a temas de actualidad.

La actriz ha reconocido que quizá no siempre es la persona “más elocuente” al momento de comunicar lo que piensa, pero considera que eso no justifica el nivel de agresividad con el que muchas personas reaccionan en internet.

Asimismo, ha insistido en que ninguna diferencia de opinión debería convertirse en ataques personales, insultos o mensajes de odio.

En esta ocasión, los comentarios negativos habrían aumentado luego de que la actriz compartiera públicamente su postura política en redes sociales, situación que provocó fuertes debates entre usuarios.

Pese a las críticas, Johanna ha seguido activa en sus plataformas digitales, donde constantemente comparte contenido relacionado con su vida personal, reflexiones y proyectos profesionales.

Johanna Fadul causó revuelo al compartir agresivos mensajes que le envían
Johanna Fadul causó revuelo al compartir agresivos mensajes que le envían (Foto Canal RCN)
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