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Sheila Gándara causó furor tras aparecer con nuevo procedimiento estético; así luce

Sheila Gándara generó todo tipo de comentarios tras presumir los resultados de su nuevo procedimiento estético.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sheila Gándara causó furor tras aparecer con nuevo procedimiento estético
Sheila Gándara se realizó nuevo procedimiento estético / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe, volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital tras revelar detalles del nuevo procedimiento estético que se realizó. Sus fotografías generaron todo tipo de reacciones en redes.

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¿Por qué Sheila Gándara llamó la atención en redes sociales?

A inicios de mayo, mediante sus historias en redes sociales, Sheila Gándara llamó la atención al revelar que se había sometido a un procedimiento estético. En las imágenes que compartió, aparecía con vendas en diferentes partes de su cuerpo, detalle que generó curiosidad entre sus seguidores.

Aunque inicialmente no entregó muchos detalles, semanas después se conoció que se trató de una intervención enfocada en aumentar el volumen y definir algunas zonas de su figura.

¿Por qué Sheila Gándara llamó la atención en redes sociales?
Sheila Gándara reveló detalles de su procedimiento estético / (Foto del Canal RCN y Freepik)

La creadora de contenido también compartió parte de su recuperación y publicó imágenes del antes y después del procedimiento. Según explicó en sus plataformas digitales, tomó la decisión por motivos relacionados tanto con estética como con bienestar personal.

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¿Cuál fue el nuevo procedimiento estético de Sheila Gándara?

A mediados de mayo, días después de revelar su recuperación, Sheila volvió a generar conversación al compartir otro cambio estético. En esta ocasión, la influenciadora mostró que se realizó un diseño de sonrisa.

La creadora de contenido reposteo un video publicado por la profesional encargada de realizarle el cambio. En él reveló que tenía nuevos detalles que compartir con sus fans, frase que generó curiosidad en redes sociales.

Aunque no explicó detalles del procedimiento, apareció sonriendo en varias historias publicadas en sus redes sociales. Las imágenes fueron suficientes para que cientos de usuarios reaccionaran y comentaran sobre su nueva apariencia.

Algunos internautas también mencionaron a Juanda Caribe y se preguntaron cuál podría ser su reacción al verla tras el final de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuándo será el final de La casa de los famosos Colombia?

El final de La casa de los famosos Colombia se llevará a cabo el 29 de mayo a las 8:00 p.m por Canal RCN y su aplicación oficial.

Mientras Sheila continúa compartiendo contenido en sus plataformas digitales, los internautas siguen atentos tanto a las novedades que publica como a las votaciones para elegir al ganador de la temporada.

Recordemos que los finalistas de esta edición son: Valentino Lázaro, Juanda Caribe, Alejandro Estrada y Tebi Bernal. Tú también puedes apoyar a tu favorito mediante las votaciones que se encuentran disponibles en lacasadelosfamososcolombia.com

La casa de los famosos Colombia llega a su fin el 29 de mayo
Estos son los finalistas de La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)
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