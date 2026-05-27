Luisa Fernanda W mostró cómo borra sus tatuajes y desató dudas sobre los riesgos del proceso, ¿cuáles son?

Recientemente, Luisa Fernanda W sorprendió a sus millones de seguidores tras compartir un video en el que mostró parte del procedimiento que se estaría realizando para borrar algunos de los tatuajes que se había hecho años atrás.

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¿Por qué Luisa Fernanda W se quitó los tatuajes?

A través de sus redes sociales, la influenciadora ha compartido varios detalles sobre la decisión que tomó de comenzar este proceso, luego de haber llevado distintos tatuajes durante varios años.

Según explicó, para ella esta decisión no estaría relacionada únicamente con un cambio físico o estético, sino también con un tema personal y espiritual.

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“Borrarme los tatuajes va mucho más allá de la estética. No es solo por las decisiones que tomé en el pasado, también es un proceso espiritual para mí. La verdad le pedí a Dios mucha sabiduría y discernimiento para tomar esta decisión”, expresó Luisa Fernanda W.

¿Qué riesgos tiene borrar tatuajes? Luisa Fernanda W mostró su procedimiento en redes. (Foto: Canal RCN)

En el video que publicó sus redes sociales también mostró parte del procedimiento que le realizaron para comenzar a eliminar algunos de los tatuajes.

Además, reveló que quitarse un tatuaje requiere bastante paciencia, ya que el proceso puede tardar aproximadamente un año, dependiendo del tamaño, el color y la profundidad de la tinta.

La creadora de contenido también contó que, debido a que la mayoría de sus tatuajes son pequeños, espera que el proceso avance favorablemente y no le queden cicatrices visibles.

Tras esto, Luisa Fernanda W ha recibido diferentes comentarios en redes sociales, especialmente porque uno de los tatuajes que estaría eliminando sería el que se realizó en honor a Legarda, el recordado artista que falleció trágicamente en 2019.

¿Cuáles son los riesgos de quitarse un tatuaje, procedimiento que se realiza Luisa Fernanda W?

Aunque cada vez más personas recurren a este tipo de procedimientos, especialistas señalan que eliminar un tatuaje también puede traer algunos riesgos para la piel.

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Uno de los métodos más utilizados es el láser, procedimiento que puede generar irritación, inflamación, enrojecimiento y sensibilidad en la zona tratada durante varios días.

Además, dependiendo del tipo de piel y del tatuaje, algunas personas pueden presentar manchas, cambios en la pigmentación o incluso pequeñas cicatrices.

No es la primera figura pública que decide realizarse este procedimiento. Hace un tiempo, Christian Nodal también llamó la atención luego de comenzar a borrar los tatuajes que tenía en su rostro.