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Sheila Gándara presumió su figura tras su procedimiento estético; así luce

Sheila Gándara desató furor en redes tras mostrar el resultado de su procedimiento estético.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El look de Sheila Gándara tras su procedimiento estético
Sheila Gándara presumió el resultado de su procedimiento estético y desató reacciones. (Foto: Canal RCN)

Sheila Gándara sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de mostrarse recuperada tras la intervención quirúrgica a la que se sometió recientemente.

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¿Qué mostró Sheila Gándara tras su intervención quirúrgica?

La influenciadora compartió una fotografía que rápidamente comenzó a dar de qué hablar entre en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Sheila Gándara publicó una imagen desde el centro médico donde se realizó el procedimiento. En la fotografía aparece posando frente a la cámara mientras luce un jean y una camiseta blanca, dejando ver parte del resultado de la cirugía estética a la que decidió someterse hace algunos días.

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En la imagen compartida por Sheila Gándara se alcanzó a notar el resultado de la intervención estética que confirmó recientemente en redes sociales.

El look de Sheila Gándara tras su procedimiento estético
Sheila Gándara presumió el resultado de su procedimiento estético y desató reacciones. (Foto: Canal RCN)

Como se conoció días atrás, la creadora de contenido reveló que decidió realizarse un aumento en la parte superior de su cuerpo y además un procedimiento para aplanar el abdomen.

Desde que confirmó, Sheila ha utilizado su Instagram para compartir varios momentos relacionados con el proceso. Incluso, en días anteriores, mostró algunos detalles de la intervención y de los cuidados que ha tenido que seguir tras el procedimiento.

¿Qué relación tiene la publicación de Sheila Gándara con La casa de los famosos Colombia?

Sin duda la publicación generó revuelo entre sus seguidores, quienes de inmediato notaron el cambio físico que dejó ver en la fotografía.

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La imagen que compartió Sheila Gándara se dio tras el ingreso de Mariana Zapata a La casa de los famosos Colombia, donde actualmente se encuentra como jefe de campaña de Juanda Caribe en la recta final de la competencia.

El look de Sheila Gándara tras su procedimiento estético
Sheila Gándara presumió el resultado de su procedimiento estético y desató reacciones. (Foto: Canal RCN)

Como se conoció durante las recientes galas, los jefes de campaña ingresaron a la casa para acompañar y apoyar a los finalistas durante esta semana en las últimas actividades previas a la gran final.

La final de La casa de los famosos Colombia se llevará a cabo el próximo 29 de mayo, fecha en la que se conocerá quién será el ganador de los 400 millones de pesos.

Y desde ya, los ojos están puestos en Sheila y en lo que pasará cuando Juanda Caribe salga de La casa de los famosos Colombia.

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