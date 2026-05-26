Desde hace varias semanas, los internautas se han sorprendido con todos los acontecimientos que ha tenido Juanda Caribe, uno de los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Juanda Caribe ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas tras reencontrarse con Mariana Zapata, a quien eligió su jefa de campaña.

Así también, los internautas se han mantenido bajo la expectativa de lo que lo que ha dicho Sheila Gándara en medio del reencuentro de Juanda Caribe con Mariana Zapata, con quien ha demostrado tener un vínculo especial en la competencia y, también, ha sido shippeado.

¿Cómo fue el reciente reencuentro entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

En la gala del pasado 25 de mayo, los internautas se sorprendieron con todos los acontecimientos que se presentaron en el programa, en especial, por el regreso de Mariana Zapata, quien tuvo un gesto especial con Juanda Caribe, con quien tuvo la oportunidad de llevar puesta la chaqueta que él le obsequió cuando fue eliminada.

Así fue el reencuentro de Juanda Caribe con Mariana Zapata. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Juanda Caribe se sorprendió con es especial gesto que tuvo Mariana Zapata, pues, se sorprendió al ver que cumplió su promesa y, de igual modo, que su vínculo se mantiene firme.

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Así también, Juanda y Mariana han seguido protagonizando emotivos momentos en La casa de los famosos Colombia, en especial, por todo lo que han hecho durante su campaña, en especial, por ser uno de los finalistas de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue la reciente publicación de Sheila Gándara tras el reencuentro de Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Este mensaje dejó Sheila Gándara en sus redes. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que muchos internautas se han sorprendido con todos los acontecimientos que ha presentado Sheila Gándara, la pareja de Juanda Caribe, con quien tiene una hija.

Aunque por el momento Sheila no se ha pronunciado en sus redes sociales por todo lo que ha ocurrido con Juanda Caribe, reapareció recientemente con una publicación compartida a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 543 mil seguidores en la que expresó las siguientes palabras: