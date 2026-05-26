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Alejandra Salguero compartió curiosa reflexión tras pelea de Tebi y Alexa: “vive en inconformidad”

Alejandra Salguero llamó la atención justo después de discusión entre Alexa Torrex y Tebi Bernal tras lanzar reflexivo mensaje.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alejandra Salguero sorprende con reflexión justo después de la tensión entre Tebi y Alexa
Alejandra Salguero sorprende con reflexión justo después de la tensión entre Tebi y Alexa. (Foto Canal RCN).

Alejandra Salguero compartió una curiosa reflexión luego del reciente enfrentamiento entre su expareja, Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia, situación que se dio tras el regreso de Alexa como jefe de campaña de Alejo Estrada y que ha generado múltiples reacciones entre los seguidores del reality.

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¿Cuál fue la reflexión que Alejandra Salguero que llamó la atención en redes?

Durante la noche de este martes 26 de mayo Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, compartió en redes sociales una reflexión sobre la forma en que las personas suelen enfrentar la incomodidad y la queja en la vida diaria.

Reflexión de Alejandra Salguero
Reflexión de Alejandra Salguero. (Foto Canal RCN).

En su mensaje, habló de cómo es común inconformarse tanto con situaciones simples como el calor, el frío o los cambios cotidianos, y cómo esto termina afectando la manera en la que se viven los procesos personales.

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“En vez de vivir en esa constante queja, porque normalmente el ser humano vive en constante inconformidad, esperando a que la situación mejore, para podernos sentir bien y ahí es donde realmente estamos fallando…”

La creadora de contenido señaló que muchas personas tienden a esperar que las circunstancias mejoren para poder sentirse bien, en lugar de aprender a adaptarse y encontrar valor en los momentos difíciles. En ese sentido, invitó a cambiar la perspectiva y a no quedarse únicamente en la queja, sino a reconocer también los aprendizajes que dejan las experiencias incómodas.

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“Si cambiamos mejor el chip y empezamos a sentirnos bien en lo incomodo, a valorar los momentos de aprendizaje, todo en esta vida tiene solución”

¿Por qué la reflexión de Alejandra Salguero fue relacionada con la reciente pelea de Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Aunque Alejandra hizo referencia a experiencias personales, su reflexión fue relacionada por internautas con la reciente tensión en La casa de los famosos Colombia entre Tebi Bernal, s expareja sentimental, y Alexa Torrex, actual jefe de campaña de Alejandro Estrada, luego de que no lo eligiera para acompañarlo directamente en la gran final, lo que generó diversas reacciones en redes sociales.

El mensaje de Alejandra Salguero tras el conflicto entre Tebi y Alexa
El mensaje de Alejandra Salguero tras el conflicto entre Tebi y Alexa. (Foto Canal RCN).
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