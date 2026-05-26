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Reconocido influencer fue diagnosticado con extraña enfermedad: ¿qué es la renal poliquística?

Reconocido cantante e influencer reveló que fue diagnosticado con una enfermedad renal incurable y hereditaria.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Eduardo Zapien reveló que fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística
¿Qué síntomas tiene la enfermedad renal poliquística que padece Eduardo Zapien? (Foto: Freepik)

El reconocido cantante e influencer mexicano, Eduardo Zapien, sorprendió a sus seguidores luego de revelar que fue diagnosticado con una extraña enfermedad incurable.

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¿Qué dijo Eduardo Zapien sobre la enfermedad que le fue diagnosticado?

A través de sus redes sociales, el artista contó que le fue diagnosticado una enfermedad renal poliquística. Una condición que afecta el funcionamiento de los riñones y que también puede comprometer otros órganos.

El cantante mexicano contó que comenzó a presentar algunas molestias físicas que inicialmente relacionó con el cansancio y las rutinas de ejercicio.

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Sin embargo, tras acudir a diferentes chequeos médicos y realizarse estudios especializados, recibió el diagnóstico que hoy mantiene en seguimiento médico constante.

Según explicó, los especialistas encontraron varios quistes en sus riñones y parte del hígado, situación que deberá ser controlada con tratamientos y revisiones periódicas.

Eduardo Zapien reveló que fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística
¿Qué síntomas tiene la enfermedad renal poliquística que padece Eduardo Zapien?(Foto: Freepik)

Eduardo Zapien también compartió que la noticia representó un momento difícil para él y su entorno cercano.

Además, señaló que actualmente está enfocado en cuidar su salud, mantener hábitos más estrictos y seguir las recomendaciones médicas mientras continúa con sus proyectos profesionales.

¿Qué es la enfermedad renal poliquística, que le fue diagnosticado a Eduardo Zapien?

La enfermedad renal poliquística, que le fue diagnosticada a Eduardo Zapien, según el portal Mayo Clinc, es una condición que provoca la formación de múltiples quistes llenos de líquido en los riñones.

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Con el paso del tiempo, estos quistes pueden aumentar de tamaño y afectar el funcionamiento normal de este órgano.

Según se conoce, esta enfermedad suele ser hereditaria y, en algunos casos, también puede comprometer otras partes del cuerpo como el hígado.

Eduardo Zapien reveló que fue diagnosticado con enfermedad renal poliquística
¿Qué síntomas tiene la enfermedad renal poliquística que padece Eduardo Zapien? (Foto: Freepik)

Entre los síntomas más comunes están el dolor en la espalda o el abdomen, presión arterial alta, infecciones urinarias y molestias constantes.

Actualmente, la enfermedad renal poliquística no tiene una cura definitiva, pero sí existen tratamientos y controles médicos que ayudan a manejar los síntomas y a disminuir posibles complicaciones con el paso del tiempo.

El tratamiento para la enfermedad incluye medicamentos para la presión arterial, alimentación saludable, hidratación, control médico constante y, en algunos casos, drenaje de quistes. Cuando la enfermedad avanza, algunos pacientes pueden requerir diálisis o un trasplante de riñón.

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