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Manuela QM causó reacciones tras mostrarse haciendo ejercicios antes del parto, ¿se adelantó Caleb?

Manuela QM se mostró haciendo ejercicios antes del parto, pero detalle en el video desató rumores de mudanza con Blessd.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Seguidores de Manuela QM creen que se mudó con Blessd tras reciente video mostrarse haciendo ejercicio antes del parto.
Manuela QM mostró ejercicios antes del parto y seguidores dicen que se mudó con Blessd. (Foto: AFP y Freepik)

Manuela QM causó revuelo en redes sociales luego de compartir un video en el que se mostró realizando algunos ejercicios previos al nacimiento de Caleb, el hijo que espera junto al cantante urbano Blessd.

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¿Qué ejercicios que haciendo Manuela QM antes del nacimiento de su bebé?

La influencer publicó un video a través de sus redes sociales, donde dejó ver parte de la rutina que está realizando durante los últimos días de su embarazo.

El video rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes además de reaccionar a los ejercicios, también empezaron a comentar algunos detalles del lugar donde se encontraba.

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En el video, Manuela QM apareció utilizando una pelota gigante mientras realizaba ejercicios recomendados para aliviar dolores lumbares, mejorar la postura y ayudar a relajar el suelo pélvico durante la etapa final del embarazo.

La creadora de contenido explicó que uno de sus propósitos por estos días ha sido mantenerse activa físicamente antes de la llegada de Caleb.

Seguidores de Manuela QM creen que se mudó con Blessd tras reciente video mostrarse haciendo ejercicio antes del parto.
Manuela QM mostró ejercicios antes del parto y seguidores dicen que se mudó con Blessd. (Foto: AFP)

Además, comentó que también ha tenido que caminar constantemente, actividad recomendada para preparar las piernas y el cuerpo para el parto.

Manuela QM también confesó que cada vez se le hace más difícil debido al avanzado estado de su embarazo. Sin embargo, fiel a su estilo, terminó el video diciendo entre risas que sentía nervios, haciendo referencia a la próxima llegada de su bebé.

Aunque Manuela QM no ha revelado cuántas semanas exactas de gestación tiene, varios usuarios en redes sociales también aseguran que el nacimiento de Caleb podría darse durante los primeros días de junio.

¿Por qué seguidores mencionan que Manuela QM se mudó con Blessd?

La creadora de contenido quien ha compartido diferentes momentos relacionados con su embarazo en redes tras confirmar que se convertiría en madre junto a Blessd.

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Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer y varios usuarios comenzaron a fijarse en un detalle diferente a lo que suele compartir.

Muchos seguidores notaron que el lugar donde Manuela QM grabó el video parecía distinto a los espacios que normalmente muestra.

Seguidores de Manuela QM creen que se mudó con Blessd tras reciente video mostrarse haciendo ejercicio antes del parto.
Manuela QM mostró ejercicios antes del parto y seguidores dicen que se mudó con Blessd. (Foto: AFP)

Mientras anteriormente aparecía en un apartamento cerrado, en esta ocasión se veía un lugar con zonas verdes y espacios más amplios.

Esto provocó especulaciones entre usuarios que comenzaron a preguntarse si la influencer se habría mudado recientemente junto a Blessd.

 

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