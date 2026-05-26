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Karol G triunfó en los AMAs 2026, pero su look terminó desatando críticas en redes, ¿por qué?

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026, pero su look terminó generando críticas en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas
Las críticas que recibió Karol G por su atuendo en los American Music Awards 2026. (Foto: AFP)

Karol G fue una de las grandes protagonistas de los American Music Awards 2026, ceremonia en la que también destacaron Shakiray Malumacon premios y presentaciones que pusieron a Colombia en el centro de la conversación internacional.

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¿Qué dijo Karol G tras recibir sus premios en los American Music Awards 2026?

La gala se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, y reunió a varias de las figuras más reconocidas de la industria musical.

Durante la ceremonia, Karol G recibió dos importantes reconocimientos. La artista paisa obtuvo el “Premio Internacional a la Excelencia Artística”, que le fue entregado por el cantante y productor estadounidense John Legend.

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Después, también fue sorprendida con el galardón a “Mejor Álbum Latino” por su producción “Tropicoqueta”.

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas
Las críticas que recibió Karol G por su atuendo en los American Music Awards 2026. (Foto: AFP)

Durante su discurso de agradecimiento, la cantante aseguró que la música le permitió encontrar propósito y que muchas de sus canciones se han convertido en un espacio de identificación para sus seguidores.

Además, agradeció el apoyo del público y de las personas que han acompañado su carrera artística.

“Esta carrera me ha dado lo más importante en mi vida y es propósito”, expresó la artista frente a los asistentes del evento.

Además de recibir los galardones, Karol G interpretó en vivo el tema “Ivonny Bonita”.

¿Por qué recibió criticas Karol G tras la entrega de los American Music Awards 2026?

Karol G en los últimos días ha estado en medio de la conversación y de las críticas en redes sociales luego de unas declaraciones que realizó sobre su expareja Feid.

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Pero en esta ocasión, los comentarios surgieron por el atuendo que decidió usar durante esta noche especial.

Karol G ganó dos premios en los AMAs 2026 y su look se llevó todas las miradas
Las críticas que recibió Karol G por su atuendo en los American Music Awards 2026. (Foto: AFP)

La paisa lució un traje negro de dos piezas. En la parte inferior llevó una larga falda y, en la parte superior, una combinación de malla con un top. Además, Karol G apareció con un maquillaje y peinado sencillos.

Tras esto, los usuarios en redes sociales comenzaron a reaccionar con diferentes comentarios sobre su look. Entre las opiniones que se pudieron leer estuvieron mensajes como: “Terrible ese vestido” o “se viste mejor para los conciertos”.

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