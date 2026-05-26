Karol G triunfó en los AMAs 2026, pero su look terminó desatando críticas en redes, ¿por qué?

Karol G fue una de las grandes protagonistas de los American Music Awards 2026, ceremonia en la que también destacaron Shakiray Malumacon premios y presentaciones que pusieron a Colombia en el centro de la conversación internacional.

¿Qué dijo Karol G tras recibir sus premios en los American Music Awards 2026?

La gala se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, y reunió a varias de las figuras más reconocidas de la industria musical.

Durante la ceremonia, Karol G recibió dos importantes reconocimientos. La artista paisa obtuvo el “Premio Internacional a la Excelencia Artística”, que le fue entregado por el cantante y productor estadounidense John Legend.

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Después, también fue sorprendida con el galardón a “Mejor Álbum Latino” por su producción “Tropicoqueta”.

Las críticas que recibió Karol G por su atuendo en los American Music Awards 2026. (Foto: AFP)

Durante su discurso de agradecimiento, la cantante aseguró que la música le permitió encontrar propósito y que muchas de sus canciones se han convertido en un espacio de identificación para sus seguidores.

Además, agradeció el apoyo del público y de las personas que han acompañado su carrera artística.

“Esta carrera me ha dado lo más importante en mi vida y es propósito”, expresó la artista frente a los asistentes del evento.

Además de recibir los galardones, Karol G interpretó en vivo el tema “Ivonny Bonita”.

¿Por qué recibió criticas Karol G tras la entrega de los American Music Awards 2026?

Karol G en los últimos días ha estado en medio de la conversación y de las críticas en redes sociales luego de unas declaraciones que realizó sobre su expareja Feid.

Pero en esta ocasión, los comentarios surgieron por el atuendo que decidió usar durante esta noche especial.

Las críticas que recibió Karol G por su atuendo en los American Music Awards 2026. (Foto: AFP)

La paisa lució un traje negro de dos piezas. En la parte inferior llevó una larga falda y, en la parte superior, una combinación de malla con un top. Además, Karol G apareció con un maquillaje y peinado sencillos.

Tras esto, los usuarios en redes sociales comenzaron a reaccionar con diferentes comentarios sobre su look. Entre las opiniones que se pudieron leer estuvieron mensajes como: “Terrible ese vestido” o “se viste mejor para los conciertos”.