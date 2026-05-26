Yaya reaccionó a rumores sobre Altafulla y Melissa Martínez y sorprendió con sus palabras, ¿qué dijo?

Altafullase apoderó de las tendencias en Colombia luego de que en redes sociales surgieran rumores sobre un supuesto nuevo amor. Varios usuarios comenzaron a relacionarlo con Melissa Martínez tras un reciente video compartido por el cantante barranquillero.

¿Por qué relacionaron a Altafulla con Melissa Martínez?

Recientemente, Altafulla publicó un video que llamó la atención de sus seguidores. En las imágenes, el cantante mostró un momento romántico mientras sonaba una de sus canciones.

Aunque en el clip no aparece el rostro de la otra persona, sí se alcanza a ver una mano y algunos detalles que desataron las especulaciones en redes sociales.

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Luego de que el video comenzara a viralizarse, varios usuarios en redes sociales empezaron a asegurar que la mujer que aparecía junto al cantante podría ser Melissa Martínez. Algunos seguidores señalaron detalles como las uñas y accesorios que se observaban en el video para relacionar a la periodista deportiva con la publicación.

Tras los comentarios y rumores, Yaya Muñoz opinó sobre el tema durante el programa “Tamo en Vivo”.

¿Qué dijo Yaya Muñoz sobre los rumores de Altafulla y Melissa Martínez?

Yaya comentó que, después de leer algunos mensajes en redes sociales, había visto que “supuestamente Altafulla estaría de novio”. Posteriormente hizo una pausa y expresó con emoción que no podía creerlo.

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Además, Yaya les comentó a sus compañeros de programa que la persona mencionada sería una reconocida presentadora colombiana. Luego de escuchar varios nombres, Dímelo King mencionó a Melissa Martínez.

Tras escuchar el nombre de Melissa Martínez, Yaya Muñoz reaccionó con emoción, aunque posteriormente aclaró que no creía que existiera una relación sentimental entre ellos, ya que, según afirmó, siempre los ha visto compartiendo como amigos.

“Yo los he visto compartir como amigos, no creo”, expresó la exparticipante en vivo.

Asimismo, Yaya aseguró que Melissa Martínez había estado el pasado fin de semana en un restaurante junto a varios amigos y que Altafulla no se encontraba en el lugar.

Aunque en redes sociales continúan las especulaciones, lo cierto es que Altafulla ha estado enfocado en su carrera musical y mantiene una relación de amistad con Melissa Martínez.

Además, varios usuarios también aseguran que la periodista deportiva estaría apoyando al cantante en la promoción de sus recientes proyectos musicales.