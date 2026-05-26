Greeicy causó revuelo al reaccionar a Alejandro Estrada: ¿se dejó manipular?

En redes sociales se hizo formó un gran revuelo luego de una reacción de Greeicy Rendón en una publicación del finalista de La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estrada.

Precisamente, el actor llegó al top cuatro de la competencia de la vida en vivo y se prepara para la final que se llevará a cabo este viernes 29 de mayo, sin duda, una fecha esperada por el público, quienes por más de cuatro meses estuvieron conectados al 24/7.

Teniendo en cuenta esto, a través de las cuentas oficiales de los finalistas, su equipo de trabajo está haciendo la respectiva campaña con sus estrategias digitales y hasta el momento estaría funcionando, por lo menos en el caso del actor, hasta la misma Greeicy reaccionó.

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Por ahora, mientras que ellos hacen su ejercicio democrático con sus jefes de campaña que ingresaron a la competencia en la noche del lunes 25 de mayo, sus seguidores también hacen su trabajo para así ganar más votos a favor de su famoso favorito.

¿Cómo reaccionó Greeicy a una publicación de Alejandro Estrada?

A través de la cuenta oficial de Instagram de Alejandro Estrada, su equipo de trabajo publicó un video del actore preparándose para la etapa final de La casa de los famosos Colombia 2026.

Greeicy sorprendió con reacción hacia Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

Justo el pasado lunes, los arreglaron para la toma de fotografías para sus campañas y fue este el clip compartido en las redes de Alejandro, usando el audio de la canción ‘Discúlpeme señor’ de Greeicy Rendón.

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A esta publicación, la misma cantante lo compartió en su cuenta, replicándola y dándole me gusta, lo que emocionó tanto a sus seguidores, como los del actor.

¿Greeicy dijo algo al respecto sobre Alejandro Estrada?

Greeicy encendió redes tras reaccionar a Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

Greeicy Rendón solo compartió el clip, así como lo ha hecho con otras publicaciones de famosos que usan sus canciones dentro de su post, por eso lo hizo, ya que recientemente estuvo lanzando su último álbum musical ‘Candela’.

Dentro de este disco, está la canción que usó el equipo de Alejandro Estrada y así como habría llegado a la cantante caleña y como era de esperarse, al ver esto, algunos internautas dijeron con gracia que hasta ella se dejó manipular del ‘viejo zorro’.