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Carmen Villalobos desató revuelo con inesperada confesión sobre su futura pareja: “novia también”

La actriz colombiana habló sobre su vida amorosa en redes sociales y sorprendió con una divertida confesión sobre el tipo de pareja que está buscando.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Carmen Villalobos desató revuelo con inesperada confesión sobre su futura pareja: “novia también”
Carmen Villalobos desató revuelo con inesperada confesión sobre su futura pareja: “novia también” (Foto Jason Koerner / AFP)

Carmen Villalobos volvió a causar revuelo en redes sociales luego de compartir una serie de respuestas en Instagram donde habló, entre risas, sobre su vida amorosa y confesó que está abierta a encontrar una nueva pareja.

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La actriz colombiana aprovechó una dinámica de preguntas con sus seguidores para sincerarse sobre el poco tiempo libre.

Carmen Villalobos dejó curiosa confesión sobre su próxima relación sentimental
Carmen Villalobos dejó curiosa confesión sobre su próxima relación sentimental (Foto Jared Siskin / AFP)

¿Qué dijo Carmen Villalobos sobre conseguir pareja?

A través de sus historias de Instagram, Carmen reveló que llegó a la conclusión de que necesita una pareja “solo para los domingos”, ya que trabaja prácticamente toda la semana.

La actriz aseguró que actualmente sus jornadas laborales ocupan gran parte de su tiempo.

Entre bromas, comentó que lo ideal sería tener un novio únicamente para disfrutar los domingos, algo que rápidamente generó reacciones y comentarios entre sus seguidores.

Durante la dinámica, varios usuarios aprovecharon para enviarle mensajes relacionados con el amor y futuras relaciones sentimentales.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de un seguidor que le recomendó “elegir bien al próximo”, a lo que Carmen respondió asintiendo con la cabeza y sonriendo, dejando ver que entendió perfectamente la indirecta.

Otros fanáticos también le desearon encontrar una pareja que la trate bien y la ame mucho.

Sin embargo, una de las respuestas que más dio de qué hablar fue cuando Carmen aseguró, en tono divertido, que a estas alturas “ya también buscaba novia”, comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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¿Cuál fue la última relación de Carmen Villalobos?

Hace algunos meses se confirmó la separación entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg.

Según reveló el presentador venezolano, la relación terminó en noviembre de 2025 por decisión de él.

Tras la ruptura, Carmen compartió en varias ocasiones algunos mensajes sobre el proceso emocional que vivió y cómo poco a poco estaba sanando después de la separación.

Por su parte, Frederik ha sido relacionado sentimentalmente con una deportista con quien ha sido visto en distintos eventos y partidos de béisbol.

Incluso, en redes sociales surgieron rumores de una posible infidelidad, aunque ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente esas especulaciones.

Carmen Villalobos habló de encontrar pareja tras su ruptura con Frederik Oldenburg
Carmen Villalobos habló de encontrar pareja tras su ruptura con Frederik Oldenburg (Foto Giorgio VIERA / AFP)
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