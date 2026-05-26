Nanis Ochoa, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al revelar que deberá someterse a una delicada cirugía.

¿Cuál es la cirugía que debe hacerse Nanis Ochoa, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

A través de sus redes sociales, la presentadora compartió detalles sobre la intervención médica que le recomendaron los especialistas, explicando que no se trata únicamente de un cambio estético, sino de una necesidad relacionada con su salud y bienestar.

Nanis reveló que el procedimiento que debe hacerse es una cirugía ortognática, un procedimiento maxilofacial que busca corregir alteraciones en la posición de los maxilares y mejorar tanto la funcionalidad como la armonía facial.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló los motivos por los que tenían que hacerle dicho procedimiento.

Nanis Ochoa reveló procedimiento que debe hacerse en su mandíbula. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Nanis Ochoa debe hacerse esta cirugía?

Nanis Ochoa reapareció en sus redes sociales tras varias semanas de inactividad y sorprendió a sus seguidores al dejarse ver con frenillos en sus dientes.

La presentadora en sus historias les confesaba a sus seguidores que se encontraba a horas de ingresar al procedimiento médico, el cual sería el tercero ya.

Según comentó este debían hacérselo por una fractura que tenía en una parte de su mandíbula, lo cual la hacía tener la cara hacia un lado.

Bueno, tercera cirugía, vean como tengo la boca de abierta, estoy fracturada acá, entonces por eso se me tira toda la cara hacia allá porque no tengo cómo sujetar esto acá, esperemos que esta sea la vencida.

¿De qué trata la cirugía ortognática? Procedimiento que se hará Nanis Ochoa

Según la Clínica de la Universidad de Navarra, la cirugía ortognática es un procedimiento especializado que corrige deformidades y alteraciones en el desarrollo del maxilar superior y la mandíbula.

Su objetivo principal es reubicar los huesos faciales para mejorar funciones esenciales como la masticación, la respiración y el habla, además de contribuir a una mejor proporción y simetría del rostro.

Este tipo de procedimientos suele recomendarse en pacientes que presentan problemas severos de mordida, dificultades respiratorias, trastornos de la articulación temporomandibular o alteraciones en el desarrollo de los maxilares.

Asimismo, según explicó Nanis, esta intervención le permitirá corregir aspectos funcionales que han afectado su calidad de vida.