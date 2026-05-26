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Sheila Gándara reapareció en redes tras el reencuentro de Mariana Zapata y Juanda Caribe

Sheila Gándara generó reacciones con su reaparición tras el reencuentro entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila Gándara causó comentarios luego del encuentro entre Mariana Zapata y Juanda Caribe
Sheila Gándara generó revuelo con su reaparición tras encuentro de Mariana y Juanda Foto/ Canal RCN)

Sheila Gándara reapareció en sus redes sociales tras el reencuentro de Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia, pues estarán junto durante esta ultima semana de la competencia.

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Preciosamente, el humorista es uno de los finalistas del juego, el cual termina este vienes 29 de mayo. Por ahora, el top cuatro está con sus jefes de campaña preparando sus estrategias para la gran final.

Por esto, la exparticipante y creadora de contenido paisa regresó a la casa, porque aceptó apoyar a Juanda y ganar los votos decisivos del público, ya que son las últimas votaciones que se harán en esta tercera temporada y las cuales están habilitadas desde el pasado domingo 24 de mayo.

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Tras el reencuentro de los dos famosos, lo cual dio mucho de qué hablar y opinar, Sheila Gándara reapareció en redes sociales con una publicación muy importante para ella.

¿Cómo reapareció Sheila Gándara tras el reencuentro de Juanda Caribe y Mariana Zapata?

En horas de la mañana de este martes 26 de mayo, Sheila Gándara reapareció en sus redes sociales con una publicación, luego de que Mariana Zapata y Juanda Caribe se reencontraran en La casa de los famosos Colombia desde el pasado lunes.

Sheila Gándara generó revuelo con su reaparición tras encuentro de Mariana y Juanda
Redes estallan tras reaparición de Sheila Gándara Foto/ Canal RCN)

En su video, Sheila Gándara agradeció la ayuda de las personas que han donado a la familia que sufrió la pérdida de su hogar tras un lamentable incendio y así mismo, invitó a que quienes todavía pueden ayudar, lo hagan con su aporte.

Justo un día antes de este clip, la barranquillera pidió auxilio generando la preocupación de sus seguidores.

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¿Sheila Gándara ha revelado algo sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe?

Redes estallan tras reaparición de Sheila Gándara
Sheila Gándara causó comentarios luego del encuentro entre Mariana Zapata y Juanda Caribe Foto/ Canal RCN)

Sheila Gándara lleva semanas que no se pronuncia directamente sobre Marina Zapata, pero sí sobre Juanda Caribe, pues en X respondió a algunos tweets en donde la acusaron de dejar “tirado” todo lo de su expareja, mientras que él sigue en La casa de los famosos Colombia.

Ante estos comentarios, la barranquillera desmintió y dijo que todo lo dejó en manos de los papás del humorista y no volvió a comentar nada sobre el tema.

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