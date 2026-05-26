Las tensiones entre Alexa Torrex y Tebi Bernal siguen generando conversación en La casa de los famosos Colombia. Luego del regreso de Alexa como jefa de campaña de Alejandro Estrada, Tebi decidió revelar qué fue lo que realmente le molestó de la situación.

¿Qué pasó entre Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Todo comenzó cuando Sofía Jaramillo y Alexa Torrex estaban conversando dentro de la casa. Allí, Sofía, quien actualmente es la jefa de campaña de Tebi Bernal, le comentó a Alexa que Tebi tenía “la cabeza vuelta un ocho” y que no se encontraba completamente bien por todo lo que estaba ocurriendo.

Minutos después, Tebi Bernal, quien escuchaba la conversación desde cierta distancia, intervino y les dijo que había escuchado todo lo que estaban hablando.

Tebi Bernal habla de su molestia hacia Alexa Torrex en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Más adelante, en una conversación con Sofía, Tebi decidió sincerarse sobre sus sentimientos y aseguró que no podía quedarse callado porque sería “muy falso” de su parte no expresar lo que realmente pensaba frente a la situación.

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El participante explicó que su molestia no estaba relacionada con que Torrex hubiera decidido representar a Estrada. Según comentó, lo que realmente le afectó fue la ruptura de algunas promesas que habían hecho previamente dentro del reality.

¿Qué dijo Tebi Bernal sobre la promesa de Alexa Torrex?

Durante la conversación, Tebi reveló que en algún momento Alexa le había dicho que, si ella salía primero de la casa, se convertiría en su jefa de campaña. Además, afirmó que también habían acordado que, si él abandonaba antes el programa, apoyaría a Alexa en esa misma posición.

Tebi Bernal reveló la promesa que Alexa Torrex le realizó / (Foto del Canal RCN)

Según contó Tebi, en ese momento él le preguntó varias veces si estaba completamente segura de lo que estaba diciendo y aseguró que Alexa respondió que sí, incluso haciendo una promesa.

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El participante fue enfático al afirmar que para él “las promesas son sagradas” y que la palabra tiene un valor importante, razón por la que se sintió afectado cuando la situación terminó tomando otro rumbo dentro de la competencia.

A pesar de eso, Tebi aclaró que no quería enemistarse con Alexa ni con Alejandro, pues aseguró que les tiene cariño y que considera a Alejandro como un hermano dentro del reality.

Sus declaraciones generaron reacciones divididas. Mientras algunos internautas afirmaron entender la postura de Tebi, otros señalaron que todo hace parte de las emociones y decisiones que se viven en la recta final de la competencia.

La gran final de La casa de los famosos Colombia se llevará a cabo este jueves 29 de mayo a las 8:00 p.m. y podrá verse por la señal de Canal RCN y su aplicación oficial.