Beba rompió el silencio e hizo emotiva confesión tras su paso por La casa de los famosos

Valerie de la Cruz mejor conocida como Beba se despidió el pasado 24 de mayo de La casa de los famosos Colombia 3 quedando en el quinto puesto de la temporada.

Temporada que llega a su final este 29 de mayo en exclusiva por la pantalla y app del Canal RCN.

¿Qué reveló Beba tras su paso por La casa de los famosos Colombia?

La participación de Beba en La casa de los famosos Colombia 3 se dio en dos partes, esto al ser eliminada y posteriormente resucitada en la competencia.

La deportista aprovechó su segunda oportunidad en la competencia para cambiar su estrategia y tratar de llevársela bien con todos dentro del reality, dejando atrás sus fuertes cruces con Alexa Torrex.

Beba fue avanzando semana a semana en La casa de los famosos Colombia hasta el punto de estar a un paso de la gran final, una experiencia de la habló en las últimas horas en sus redes sociales.

Beba se sinceró en redes sobre su paso por La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Beba sobre su experiencia en La casa de los famosos Colombia 3?

Beba decidió romper su silencio tras su paso por La casa de los famosos Colombia y confesar lo que significó para ella.

La deportista hizo un collage con varios de sus mejores momentos durante los más de cuatro meses que estuvo en el reality entre su primera y segunda etapa. Esto para agradecer a sus fanáticos por el apoyo.

Gracias por todo, los amo.

Frente a su experiencia, la también influenciadora aseguró que, fueron meses de una montaña rusa de emociones y sentimientos, de momentos buenos y no tan buenos, los cuales le hicieron ser la mejor experiencia en su vida hasta el momento.

4 meses de muchas emociones, aún no me la creo, la mejor experiencia de mi vida.



Valerie aseguró que su proceso en La casa de los famosos Colombia no la cambia por nada y que a pesar de no haberse quedado con el premio mayor, sentía que había logrado sus objetivos.

¿Esposo de Beba estará en una nueva temporada de La casa de los famosos?

Andrés Gómez, esposo de Beba, estuvo de visita por varios días en La casa de los famosos Colombia, acompañando a su pareja en la recta final.

El paso de Andrés fue bastante comentado en redes sociales, tanto así que, según reveló la influenciadora en Buen día, Colombia, hasta él se llegó a plantear participar en un formato así.

Sin embargo, Beba aseguró que, aunque para ella fue un sueño estar ahí, le sería complicado ver a su pareja vivir esa experiencia.