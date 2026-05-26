Yuli Ruiz lanzó fuerte indirecta y fans aseguran que estaría dirigida a Tebi Bernal

Yuli Ruiz, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, recientemente causó revuelo en rede sociales al lanzar una clara indirecta respecto a lo que viene sucediendo al interior del reality de convivencia, sobre todo por algunas situaciones que se han dado con el ingreso de los jefes de campaña.

¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre los finalistas de La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la modelo y empresaria ha construido una comunidad de 1 millón de seguidores, sorprendió al compartir un curioso mensaje que no pasó desapercibido entre los internautas y fans del programa.

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"Desde el principio fui clara con lo que percibía pero muchos prefirieron ignorarlo. Incluso fui cuestionada y señalada por decirlo y aún así, el tiempo terminó confirmando que no estaba equivocada", fueron las palabras que escribió la exparticipante y que compartió por medio de sus historias.

Esto habría dicho Yuli Ruiz sobre Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

¿Yuli Ruiz le envió indirecta a Tebi Bernal tras el ingreso de Alexa a La casa de los famosos Colombia?

Y aunque la exparticipante no dio ningún nombre de alguno de los finalistas, los internautas no tardaron en interpretar sus palabras como un mensaje que estaría dirigido a Tebi, especialmente por algunas actitudes que ha tenido con Alexa Torrex, pues luego de su ingreso como jefe de campaña, el antioqueño le dejó claro que no tenía intenciones de estar con ella.

Ante lo sucedido en las últimas horas al interior de la casa, todo parece indicar que, en efecto, Ruiz estaría haciendo referencia a su excompañero, pues recordemos que, cuando ella estuvo durante la dinámica del 'Congelado', no dudó en expresar su sentir y despacharse con Tebi al acusarlo de jugar con las mujeres.

Yuli Ruiz habría lanzado indirecta a Tebi Bernal. Foto | Canal RCN.

¿Tebi Bernal confirmó que no quiere ninguna relación con Alexa Torrex?

A propósito del mensaje de Yuli, cabe señalar que, desde la entrada de Alexa al juego durante esta recta final, Bernal dejó claro que, en sus planes no está tener un romance con la cucuteña, pues al parecer sus prioridades están puestas sobre otros temas como su familia.