Melissa Gate causó furor al dejar ver su cabello al natural: así luce

Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, es una de las figuras públicas más activas en sus redes sociales, pues su rutina que hace parte de su trabajo, la comparte con sus seguidores.

La creadora de contenido paisa, no solo es un ejemplo a seguir para sus fanáticos por sus diferentes talentos y su disciplina, sino también por su estilo auténtico, es tan multifacética que, combina su personalidad con su forma de vestir.

De hecho, es un de las cualidades que más le destacan a la famosa, ya que siempre impresiona con sus outfits y looks, precisamente, en las últimas horas se dejó ver al natural y sin duda, esto generó reacciones de quienes la conocen con sus pelucas y su cabello de colores.

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Así mismo, reveló el secreto que la está dejando lucir su cabello al natural, presumiendo con orgullo cómo es verdaderamente sin usar ni peluca, ni ningún producto que altere su naturalidad.

¿Cómo luce Melissa Gate sin usar peluca y con su cabello al natural?

En horas de la mañana de este martes 26 de mayo, Melissa Gate publicó una historia a través de una de sus cuentas de Instagram y allí dejó ver su cabello natural.

Así luce Melissa Gate con su cabello al natural. (Foto/ Canal RCN)

En la foto se ve a la creadora de contenido paisa con su pelo crespo, negro y corto; de hecho, es muy ondulado y eso es lo que quiere presumir, ya que se ve sano y bonito.

Además, en otra historia, dio le tip que hace que su cabello le quede como ella quiere y recomendó un producto de la marca con la que ella está trabajando.

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¿Qué más mostró Melissa Gate en sus historias?

Melissa Gate, tras La casa de los famosos Colombia 2025 se le han abierto muchas puertas laborales en donde ha podido cumplir sus sueños, pues luego de ganar tanta popularidad, ha influenciado a muchos de sus seguidores.

Redes reaccionan al verdadero cabello de Melissa Gate. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, la paisa ha destacado por su personalidad no solo polémica, sino de ayuda u obras sociales, pues este mismo martes compartió en sus redes que se fue a limpiar una playa, dejando ver toda la basura que encontró allí.

Con sus videos, Melissa envió un mensaje y consejo para que las personas que la vean aprendan a recoger su propio desorden y, de hecho, eviten hacer más.