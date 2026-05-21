Melissa Gate habría lanzado fuertes indirectas a Alexa Torrex: “Falsa, hipócrita y muerta de hambre”

Melissa Gate volvió a generar revuelo en redes sociales tras realizar un polémico en vivo donde lanzó varias declaraciones que muchos seguidores interpretaron como indirectas dirigidas a Alexa Torrex.

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Aunque Melissa nunca mencionó nombres directamente, sus palabras desataron una ola de comentarios y teorías entre los internautas.

Cabe recordar que meses atrás Karola aseguró en la competencia que Alexa habría recibido consejos de Melissa Gate sobre cómo manejarse dentro del reality, especialmente durante los posicionamientos.

“Nunca fuiste mi amiga”: Melissa Gate lanzó fuertes indirectas y redes apuntan a Alexa (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Melissa Gate en el polémico en vivo?

Durante la transmisión, Melissa habló de una persona que, según ella, se habría aprovechado de su confianza y de su apoyo.

La influenciadora aseguró que entendió que “nunca fue su amiga” cuando vio que terminó compartiendo y sonriendo junto a alguien con quien anteriormente ambas habrían hablado mal.

“Hay personas falsas, hipócritas y aprovechadas que solo buscan sonido”, expresó Melissa visiblemente molesta.

Además, afirmó que decidió alejarse sin dar explicaciones porque no le interesa mantener vínculos con personas que considera desleales.

En medio de su desahogo, también lanzó comentarios contra un supuesto manager, a quien acusó de incumplir acuerdos y aprovecharse de la situación.

Melissa aseguró que guardó silencio durante mucho tiempo por respeto, pero dejó claro que ya no piensa quedarse callada frente a situaciones que la incomodan.

Incluso, afirmó que hay personas que “intentaron copiarla” sin éxito, comentario que encendió aún más las especulaciones en redes sociales.

Aunque nunca mencionó directamente a Alexa Torrex, muchos seguidores interpretaron las palabras como una clara referencia hacia ella.

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¿Melissa Gate también habló de Jhorman Toloza?

Otro momento que llamó la atención del en vivo fue cuando Melissa habló sobre, supuestamente, Jhorman Toloza.

Otro de los momentos que más llamó la atención del en vivo fue cuando Melissa lanzó un comentario que muchos interpretaron como una referencia directa a la polémica relación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza.

Mientras hablaba de la persona que, según ella, la traicionó, Melissa aseguró que incluso “le daba la razón al ex” y agregó que, si hubiera estado en esa situación, habría reaccionado peor.

“Yo hubiera quemado todo”, comentó entre risas y expresiones de molestia, añadiendo además que se habría llevado todas las cosas y hasta la ropa.

Sus palabras rápidamente fueron relacionadas por usuarios con la controversia que rodeó a Jhorman Toloza semanas atrás, luego de que circularan versiones y acusaciones sobre supuestos daños a pertenencias y al lugar donde convivía con Alexa.