Aida Victoria Merlano reveló que le eliminaron una de sus redes sociales: “¿Entonces a quién sigo?”

Aida Victoria Merlano sorprendió recientemente a sus seguidores tras revelar que perdió una de sus redes sociales y explicar qué ha estado pasando con algunas publicaciones que aparecen actualmente en TikTok.

La influencer barranquillera habló sobre el tema durante una transmisión en vivo, donde contó detalles de la situación relacionada con la cuenta en la que compartía algo de contenido con sus millones de seguidores.

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¿Qué pasó con la cuenta de TikTok de Aida Victoria Merlano?

Durante el streaming, Aida Victoria explicó que tenía una cuenta oficial de TikTok que finalmente fue eliminada.

“Tenía una cuenta de TikTok y a mí me la eliminaron. Paralelo a mi cuenta existían cuentas fans que subían mi contenido”, expresó la creadora de contenido.

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Según contó, mientras utilizaba activamente su perfil en la plataforma, varias cuentas de seguidores se encargaban de republicar videos que ella misma compartía en su cuenta oficial.

Seguidores de Aida Victoria quedaron sorprendidos tras revelación sobre sus redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, tras la eliminación de su perfil principal, Aida Victoria aseguró que comenzó a notar que algunas de esas cuentas de fans continuaban creciendo rápidamente en la red social.

Incluso, mencionó que una de esas cuentas alcanzó cerca de 500 mil seguidores mientras seguía compartiendo contenido relacionado con ella.

¿Qué acuerdo hizo Aida Victoria con una cuenta fan?

Aida Victoria Merlano contó además que, en medio de uno de sus trabajos, necesitaba publicar contenido en TikTok y fue entonces cuando decidió contactar directamente a una de las cuentas fan que compartía sus videos.

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De acuerdo con lo que explicó, actualmente no tiene interés en crear nuevamente una cuenta desde cero dentro de la plataforma.

Por esta razón, decidió llegar a un acuerdo con la persona encargada de esa cuenta fan para continuar publicando contenido allí.

Seguidores de Aida Victoria quedaron sorprendidos tras revelación sobre sus redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Según relató, cuando se trata de publicaciones promocionales o contenido comercial, la persona recibe un porcentaje de las ganancias generadas por dichas publicaciones.

Tras el video de Aida, varios usuarios reacciones con la pregunta:

“¿Y entonces yo a quién sigo?” y “¿Cómo así Aida? ¿Entonces a quién sigo yo?”, fueron algunos de los comentarios al enterarse de que la cuenta que seguían no era manejada por la influencer.