Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano reveló que le eliminaron una de sus redes sociales: “¿Entonces a quién sigo?”

Aida Victoria reveló que perdió una de sus redes sociales y muchos se preguntan entonces a quién siguen en esta plataforma.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria reveló que perdió su TikTok y usuarios quedaron confundidos sobre su cuenta
Seguidores de Aida Victoria quedaron sorprendidos tras revelación sobre sus redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Aida Victoria Merlano sorprendió recientemente a sus seguidores tras revelar que perdió una de sus redes sociales y explicar qué ha estado pasando con algunas publicaciones que aparecen actualmente en TikTok.

La influencer barranquillera habló sobre el tema durante una transmisión en vivo, donde contó detalles de la situación relacionada con la cuenta en la que compartía algo de contenido con sus millones de seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con la cuenta de TikTok de Aida Victoria Merlano?

Durante el streaming, Aida Victoria explicó que tenía una cuenta oficial de TikTok que finalmente fue eliminada.

“Tenía una cuenta de TikTok y a mí me la eliminaron. Paralelo a mi cuenta existían cuentas fans que subían mi contenido”, expresó la creadora de contenido.

Artículos relacionados

Según contó, mientras utilizaba activamente su perfil en la plataforma, varias cuentas de seguidores se encargaban de republicar videos que ella misma compartía en su cuenta oficial.

Aida Victoria reveló que perdió su TikTok y usuarios quedaron confundidos sobre su cuenta
Seguidores de Aida Victoria quedaron sorprendidos tras revelación sobre sus redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, tras la eliminación de su perfil principal, Aida Victoria aseguró que comenzó a notar que algunas de esas cuentas de fans continuaban creciendo rápidamente en la red social.

Incluso, mencionó que una de esas cuentas alcanzó cerca de 500 mil seguidores mientras seguía compartiendo contenido relacionado con ella.

¿Qué acuerdo hizo Aida Victoria con una cuenta fan?

Aida Victoria Merlano contó además que, en medio de uno de sus trabajos, necesitaba publicar contenido en TikTok y fue entonces cuando decidió contactar directamente a una de las cuentas fan que compartía sus videos.

Artículos relacionados

De acuerdo con lo que explicó, actualmente no tiene interés en crear nuevamente una cuenta desde cero dentro de la plataforma.

Por esta razón, decidió llegar a un acuerdo con la persona encargada de esa cuenta fan para continuar publicando contenido allí.

Aida Victoria reveló que perdió su TikTok y usuarios quedaron confundidos sobre su cuenta
Seguidores de Aida Victoria quedaron sorprendidos tras revelación sobre sus redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Según relató, cuando se trata de publicaciones promocionales o contenido comercial, la persona recibe un porcentaje de las ganancias generadas por dichas publicaciones.

Tras el video de Aida, varios usuarios reacciones con la pregunta:

“¿Y entonces yo a quién sigo?” y “¿Cómo así Aida? ¿Entonces a quién sigo yo?”, fueron algunos de los comentarios al enterarse de que la cuenta que seguían no era manejada por la influencer.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Vargas mostró al perrito de Karina García siendo atendido por veterinario Karina García

Isabella preocupó al revelar qué pasó con el perro que Kris R le dio a Karina García: “Tuvimos un susto”

Isabella Vargas reveló que el perrito de Karina García tuvo que ser llevado al veterinario de urgencia.

Melissa Gate habría lanzado pullas contra Alexa Torrex Melissa Gate

Melissa Gate habría lanzado fuertes indirectas a Alexa Torrex: “Falsa, hipócrita y muerta de hambre”

Melissa Gate desató polémica en un en vivo tras lanzar duras declaraciones sobre una supuesta examiga, que muchos relacionaron con Alexa Torrex.

Sara Corrales enterneció a sus seguidores al mostrar a su bebé Mila en redes Sara Corrales

Sara Corrales enterneció al mostrar el rostro de su bebé Mila en redes sociales; así luce la pequeña

Sara Corrales emocionó a sus seguidores al mostrar por primera vez el rostro de su pequeña bebé, Mila.

Lo más superlike

Modelo venezolana Andrea del Val habló tras confuso altercado con su estilista en Cannes Viral

Reconocida modelo venezolana resultó gravemente herida tras altercado con estilista y quedó en video

Andrea del Val compartió impactantes imágenes luego de protagonizar una fuerte discusión con el estilista Giovanni Laguna durante su paso por Cannes.

Valentino Lázaro y Beba hablaron de la deslealtad de Juanda Caribe. Valentino Lázaro

Valentino y Beba hablaron del shippeo entre Juanda y Mariana en La casa de los famosos: "Está de moda poner cacho"

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño Salud

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño: expertos explican la razón

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026 Shakira

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026: estos son sus requisitos