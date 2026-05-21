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Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?

Tras comentario que Cazzu le hizo a uno de sus bailarines, crecen los rumores de que tiene una nueva relación con Ignacio Colombara.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?
¿Quién es el hombre con el que vinculan a Cazzu? | AFP: Jose R. Madera

En los últimos meses, el nombre de Cazzu se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida cantante del género urbano, sino que también, por su polémica exrelación con Christian Nodal, padre de su hija Inti.

Así también, Cazzu ha demostrado que está atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial, por todos los detalles que ha compartido en medio de su gira ‘Latinaje Tour 2026’, en la que ha demostrado su gran habilidad en el campo artístico.

Por su parte, Cazzu ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas a través de las diferentes plataformas digitales tras hacer un inesperado comentario sobre uno de sus bailarines y comenzaron los rumores acerca de que tendría una nueva relación.

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¿Cuál fue el comentario que hizo recientemente Cazzu en un concierto con respecto a un posible nuevo amor?

Durante una reciente presentación que tuvo Cazzu en Estados Unidos hace unos días, la cantante aprovechó la oportunidad no solo de cantar varios de sus éxitos musicales, sino que también, en hacer un inesperado comentario frente a uno de sus bailarines, pues expresó las siguientes palabras:

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?
¿Cuál fue el comentario que Cazzu hizo sobre su bailarín? | AFP: Lisa Lake

“Este es mío”, dijo Cazzu en medio de una reciente presentación en Estados Unidos, referente a uno de sus bailarines.

Con base en estas palabras, los rumores comenzaron a circular en redes sociales con base a quién sería el hombre al que Cazzu le hizo el comentario, pues, hace parte de uno de los bailarines de su equipo de trabajo.

Aunque por el momento Cazzu ni el bailarín han confesado tener una relación sentimental, los navegantes se han encontrado bajo la expectativa de lo que han hecho al respecto, pues, según informó el medio de comunicación internacional de Univisión, fueron captados en un lujoso restaurante.

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¿Quién es el bailarín que sería el nuevo novio de Cazzu tras varios comentarios en redes?

El hombre con el que vinculan a Cazzu al tener una nueva relación tras el comentario que hizo en un concierto es Ignacio Colombara, quien trabaja con ella hace varios meses como uno de sus bailarines.

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?
Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu. | AFP: Lisa Lake

En la actualidad, Ignacio cuenta con más de 11 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y en una de sus recientes fotografías se evidencia que hay una presunta cercanía entre ambos.

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