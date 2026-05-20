Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Ayda Valencia se pronunció tras el hallazgo de Yulixa Toloza y su predicción causó revuelo: ¿qué dijo?

Ayda Valencia volvió a hablar del caso Yulixa Toloza tras el hallazgo del cuerpo de la mujer que estaba desaparecida.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Ayda Valencia habló del caso Yulixa Toloza
Ayda Valencia sobre Yulixa Toloza tras hallazgo del cuerpo. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La reconocida médium colombiana Ayda Valencia se refirió nuevamente al caso de Yulixa Toloza, la mujer que había desaparecido tras realizarse un procedimiento estético y que fue hallada muerta en las últimas horas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Ayda Valencia sobre el caso de Yulixa Toloza?

Ayer, 19 de mayo, las autoridades colombianas encontraron el cuerpo de esta mujer en Apulo, Cundinamarca, luego de haber estado unos días desaparecida tras someterse a una lipo láser en un centro estético.

Ayda Valencia, hace uno días en medio de la desaparición, confirmó que había realizado una canalización y explicó que esto lo había hecho con respeto pues sus familiares no se lo habían solicitado.

Artículos relacionados

En el video, la médium habló sobre no sentir la energía de la mujer de 52 años, quien había acudido a este centro estético y desapareció misteriosamente después del procedimiento.

Ayda Valencia habló del caso Yulixa Toloza
Ayda Valencia sobre Yulixa Toloza tras hallazgo del cuerpo. (Foto: Canal RCN)

Durante la canalización, Ayda Valencia contó que percibía algo que, según explicó, asociaba con el fallecimiento de una persona.

“Lamentablemente no siento su energía, veo súper oscuro y cuando eso pasa es porque la persona lamentablemente no está. Espero equivocarme, les pido mucha luz y fuerza para su familia”, dijo hace algunos días Ayda Valencia.

Esto fue lo que aseguró en su momento la médium colombiana, pero el pasado 19 de mayo en horas de la tarde se dio a conocer que el cuerpo de esta mujer al parecer había sido encontrado en Cundinamarca.

La médium se encontraba en vivo en un programa de televisión cuando habló nuevamente sobre el caso tras conocerse la noticia.

Allí comentó que inicialmente pensó que no se trataba del cuerpo de Yulixa, porque durante la canalización sintió relación con un vehículo y con carreteras hacia el departamento de Santander y posteriormente Venezuela.

Ayda Valencia habló del caso Yulixa Toloza
Ayda Valencia sobre Yulixa Toloza tras hallazgo del cuerpo. (Foto: Freepik)

¿Qué pasó luego de las declaraciones de Ayda Valencia?

Sin embargo, posteriormente las autoridades colombianas confirmaron que efectivamente el hallazgo sí correspondía a Yulixa Toloza.

Artículos relacionados

De acuerdo con la información presentada, al parecer la mujer sí habría sido transportada por estas carreteras y posteriormente las personas implicadas se habrían dirigido hacia Santander y luego a Venezuela.

Tras conocerse esta información, varios usuarios comenzaron a recordar que Ayda Valencia también había hablado sobre diferentes detalles cuando ocurrió el fallecimiento del cantante B King en México.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Revelan a qué se dedicaba Yulixa Toloza antes de su muerte tras procedimiento estético Viral

A esto se dedicaba Yulixa Toloza, mujer hallada sin vida tras procedimiento estético

Revelan a qué se dedicaba Yulixa Toloza antes de su inesperada muerte tras procedimiento estético en Bogotá.

Violeta Bergonzi reaccionó con tristeza al caso de Yulixa Toloza Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reaccionó al caso de Yulixa Toloza tras ser hallada sin vida

Violeta Bergonzi reaccionó al caso de Yulixa Toloza tras confirmarse que la mujer fue hallada sin vida.

El doloroso mensaje de Carolina Ramírez tras tragedia de Yulixa Toloza Viral

Carolina Ramírez rompió el silencio tras muerte de Yulixa Toloza: “ojalá dejemos de castigar”

Carolina Ramírez compartió un conmovedor mensaje luego de ser hallado el cuerpo de Yulixa Toloza, tras días de estar desaparecida

Lo más superlike

Juanda Caribe habló del juego de Beba. Juanda Caribe

Juanda Caribe confesó que se siente traicionado por Beba en La casa de los famosos; ¿qué pasó?

Juanda Caribe abrió su corazón en la semana de familias y relató cómo vivió la traición de Beba dentro del juego.

Rafa Pérez habló de su separación con Kvrass. Talento nacional

Rafa Pérez habló de los conflictos que lo llevaron a separarse de Kvrass: "Sentí fue paz"

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana? Salud

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de manzana? Esto dicen algunos estudios

Karol G y Drake causan revuelo tras protagonizar rumores de cercanía Karol G

Karol G y Drake causan revuelo tras protagonizar rumores de cercanía; esto se sabe

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio