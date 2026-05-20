Ayda Valencia se pronunció tras el hallazgo de Yulixa Toloza y su predicción causó revuelo: ¿qué dijo?
Ayda Valencia volvió a hablar del caso Yulixa Toloza tras el hallazgo del cuerpo de la mujer que estaba desaparecida.
La reconocida médium colombiana Ayda Valencia se refirió nuevamente al caso de Yulixa Toloza, la mujer que había desaparecido tras realizarse un procedimiento estético y que fue hallada muerta en las últimas horas.
¿Qué dijo Ayda Valencia sobre el caso de Yulixa Toloza?
Ayer, 19 de mayo, las autoridades colombianas encontraron el cuerpo de esta mujer en Apulo, Cundinamarca, luego de haber estado unos días desaparecida tras someterse a una lipo láser en un centro estético.
Ayda Valencia, hace uno días en medio de la desaparición, confirmó que había realizado una canalización y explicó que esto lo había hecho con respeto pues sus familiares no se lo habían solicitado.
En el video, la médium habló sobre no sentir la energía de la mujer de 52 años, quien había acudido a este centro estético y desapareció misteriosamente después del procedimiento.
Durante la canalización, Ayda Valencia contó que percibía algo que, según explicó, asociaba con el fallecimiento de una persona.
“Lamentablemente no siento su energía, veo súper oscuro y cuando eso pasa es porque la persona lamentablemente no está. Espero equivocarme, les pido mucha luz y fuerza para su familia”, dijo hace algunos días Ayda Valencia.
Esto fue lo que aseguró en su momento la médium colombiana, pero el pasado 19 de mayo en horas de la tarde se dio a conocer que el cuerpo de esta mujer al parecer había sido encontrado en Cundinamarca.
La médium se encontraba en vivo en un programa de televisión cuando habló nuevamente sobre el caso tras conocerse la noticia.
Allí comentó que inicialmente pensó que no se trataba del cuerpo de Yulixa, porque durante la canalización sintió relación con un vehículo y con carreteras hacia el departamento de Santander y posteriormente Venezuela.
¿Qué pasó luego de las declaraciones de Ayda Valencia?
Sin embargo, posteriormente las autoridades colombianas confirmaron que efectivamente el hallazgo sí correspondía a Yulixa Toloza.
De acuerdo con la información presentada, al parecer la mujer sí habría sido transportada por estas carreteras y posteriormente las personas implicadas se habrían dirigido hacia Santander y luego a Venezuela.
Tras conocerse esta información, varios usuarios comenzaron a recordar que Ayda Valencia también había hablado sobre diferentes detalles cuando ocurrió el fallecimiento del cantante B King en México.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike