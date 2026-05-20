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Rafa Pérez habló de los conflictos que lo llevaron a separarse de Kvrass: "Sentí fue paz"

Rafa Pérez habló de los momentos difíciles en Kvrass y dejó ver cómo esa decisión transformó su vida artística.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Rafa Pérez habló de su separación con Kvrass.
Rafa Pérez habló de su separación del grupo Kvrass. (Foto: Canal RCN)

El cantante Rafa Pérez habló de los motivos que lo llevaron a separarse de su exagrupación Kvrass.

Rafa Pérez tiene una exitosa carrera.
Rafa Pérez tiene una exitosa carrera como solista. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Rafa Pérez comenzó su carrera como solista?

Tras 10 años de la separación, el artista vallenato habló en el podcast de DimeloKing sobre esa etapa de su vida que lo llevó a comenzar su carrera como solista.

El cantante dijo que todo comenzó por una gu3rr4 de egos entre los integrantes y porque llegó un momento creativo en que quería hacer otras propuestas, pero sus compañeros no las apoyaban, al punto de tener discusiones y problemas que fracturaron la armonía del grupo.

Según Pérez, el crecimiento durante su época en Kvrass fue muy rápido, mientras que cuando quedó solo le costó el doble poner a sonar su música a nivel nacional.

El cantante reveló que tocó muchas puertas y casi que regalar su trabajo, sin embargo, eso valió toda la paz que ganó y que sintió cuando se separó de la banda porque empezó a disfrutar volver a hacer música.

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Además de las discusiones, dentro de la agrupación se presentaron escándalos de infidelidades y traiciones.

Todos estos factores, sumados a su deseo de evolucionar musicalmente, lo llevaron a tomar la decisión de hacer su camino en solitario.

El esfuerzo rindió frutos con el tiempo. Rafa Pérez logró posicionar varios temas a nivel nacional y conquistar escenarios que antes parecían lejanos.

Su disciplina y constancia lo llevaron a consolidarse como uno de los intérpretes más escuchados del género, demostrando que la decisión de separarse fue un paso necesario para su crecimiento personal y artístico.

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¿Cómo se llama la última producción de Rafa Pérez?

En 2026, el cantante decidió lanzar su álbum En tiempo real, un trabajo de 17 canciones en el que se unió a dos grandes acordeoneros: Sergio Luis Rodríguez y Juank Padilla.

Este proyecto representa para Rafa un regreso a las raíces del vallenato, pero con una propuesta fresca y contemporánea que busca conquistar tanto a los seguidores tradicionales como a nuevas audiencias.

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