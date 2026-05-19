La visita de los familiares a los semifinalistas de La casa de los famosos Colombia dejó varios momentos comentados en redes sociales. Uno de ellos ocurrió cuando Juanda Caribe aprovechó el encuentro con su mamá para preguntar por Sheila Gándara.

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¿Qué pasó con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Durante la jornada del 18 de mayo en La casa de los famosos Colombia 3, los participantes recibieron la visita de algunos de sus familiares. En el caso de Juanda Caribe, su mamá Esmeralda ingresó al reality y protagonizó un emotivo encuentro con el influenciador.

Juanda Caribe se reencontró con su mamá en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Entre abrazos y conversaciones sobre cómo se encontraba su familia afuera del programa, Juanda le preguntó primero por su hija Victoria. Su mamá le respondió que la menor estaba creciendo y que toda la familia se sentía orgullosa de él por el proceso que ha tenido dentro de la competencia.

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¿Por qué Juanda Caribe preguntó por Sheila Gándara en La casa de los famosos?

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención de la conversación ocurrió cuando Juanda decidió preguntarle directamente a su mamá por Sheila Gándara.

Aunque esperaba conocer más detalles sobre cómo estaban las cosas afuera del reality, la respuesta de Esmeralda fue corta y únicamente le aseguró que Sheila estaba bien, sin profundizar en el tema ni darle más información sobre su situación actual.

El momento rápidamente generó conversación entre los seguidores del reality, quienes aseguraron en redes sociales que el participante habría cambiado su expresión luego de recibir esa respuesta.

Juanda Caribe llamó la atención al preguntar por Sheila Gándara en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Es importante destacar que, desde hace varias semanas, han circulado comentarios sobre la ruptura entre Juanda y Sheila. Estas versiones surgieron a partir de rumores relacionados con una presunta infidelidad y su cercanía con Mariana Zapata dentro de la competencia.

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¿Qué dijo Sheila Gándara tras la pregunta de Juanda Caribe?

Tras lo ocurrido, Sheila Gándara ha llamado la atención de los internautas, quienes se mantienen pendientes de sus publicaciones en redes sociales y de cualquier contenido que pueda dar indicios sobre el estado de su relación con Juanda Caribe.

En esta ocasión, Sheila Gándara volvió a llamar la atención en redes sociales por una publicación que compartió en TikTok. En el video, aparece frente a un espejo mientras interpreta una canción en inglés. Además, agregó un mensaje que no pasó desapercibido:

“Entonces fui y me senté, respiré profundo y me dije: ya has pasado por aquí, ya conoces el camino, estarás bien, eres fuerte y capaz”, escribió.

Aunque Sheila Gándara no mencionó directamente a Juanda Caribe ni habló sobre su situación sentimental, varios seguidores relacionaron el mensaje con lo que estaría viviendo actualmente tras todo lo ocurrido alrededor de La casa de los famosos Colombia.