Koral Costa causa revuelo al publicar foto con un hombre: ¿nuevo amor?

La actriz y cantante Koral Costa, volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras una controversial imagen que subió a sus historias de Instagram.

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Precisamente, la artista ha hablado de su separación con Omar Murillo, la cual confirmó en enero de este año y desde entonces, se ha hablado bastante sobre la orientación de la pareja.

Cuando se hizo pública la ruptura, el revuelo no se hizo esperar, ya que de ahí surgieron los rumores de que el actor habría dejado a su ex por otro hombre y que a ella le gustan las mujeres.

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Aunque Koral ha desmentido los supuestos sobre sus gustos, Omar no ha negado, pero tampoco confirmado nada sobre le que se dice de él.

¿Cuál es la foto de Koral Costa con un hombre?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Koral Costa generó un gran revuelo en redes al compartir una polémica foto en historias.

Koral Costa genera sospechas de romance tras nueva publicación. (Foto/ Canal RCN)

La artista dejó ver una imagen de ella siendo copiloto de un automóvil, mientras que el conductor que es un hombre, le está tocando la pierna.

En la historia compartida por Koral, puso corazones y una carita con emoji, pero además escribió: “Tú”, con la canción de Karola Alcendra ‘Mis planes contigo’.

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Sin duda, esta foto generó comentarios porque nace la duda si es una imagen antigua con Omar, justo porque el hombre de la foto tiene características físicas con las del actor, como su piel, la forma de sus manos y hasta el tipo de anillos que él usa.

¿Koral Costa reveló detalles del hombre con el que estaría saliendo?

En la foto que compartió Koral Costa se ve que están en una carretera colombiana, por lo que se descarta que esté en España con Omar Murillo, además que, él subió historias en uno de sus restaurantes en el país europeo.

La publicación de Koral Costa que despertó rumores de romance. (Foto/ Canal RCN)

Por esto es que se descarta la posibilidad de que la foto no sería con él, pero de serlo, no sería reciente, lo que abre una teoría de que ellos estén en planes de regresar.

Por su parte, Omar no ha dicho nada públicamente sobre su vida sentimental y tampoco ha opinado nada sobre la historia que subió su ex.