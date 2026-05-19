La recta final de La casa de los famosos Colombia sigue dejando momentos comentados entre los fans. Esta vez, Alejandro Estrada logró quedarse con el último liderazgo de la competencia y la reacción de Alexa Torrex no pasó desapercibida.

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¿Cómo ganó Alejandro Estrada el liderazgo de la semana en La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada consiguió el último liderazgo de la temporada tras enfrentarse a Tebi Bernal en la prueba de la semana. Luego de conocerse el resultado, ambos participantes se abrazaron y celebraron el cierre de esta etapa dentro del reality.

Posteriormente, Alejandro compartió el momento con su hijo, quien hace parte de la visita familiar que actualmente se desarrolla dentro de la casa. El actor expresó su emoción, pues nunca antes había logrado ganar un liderazgo desde que ingresó al programa.

En esta ocasión, el liderazgo tuvo algunas diferencias frente a semanas anteriores. El ganador no obtuvo inmunidad, tampoco acceso a la casa de Pandora ni poder de nominación. Sin embargo, sí conservó la posibilidad de escoger con quién iría a la habitación del líder, por lo cual eligió a su hijo.

Durante la celebración, Alejandro aseguró que agradecía la oportunidad de cerrar la competencia con este triunfo, especialmente porque no quería que afuera se dijera que nunca había logrado convertirse en líder dentro del programa.

Por su parte, Tebi Bernal también se pronunció sobre el resultado y afirmó que Alejandro merecía quedarse con ese reconocimiento, recordando que en varias oportunidades estuvo cerca de lograrlo sin éxito.

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¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el liderazgo de Alejandro Estrada?

A través de sus historias de Instagram, Alexa Torrex compartió varios mensajes luego de ver la victoria de Alejandro Estrada en la prueba de liderazgo. La exparticipante recordó que ella obtuvo el primer liderazgo de la temporada y destacó que Alejandro consiguió el último.

“Los tiempos de Dios son perfectos”, escribió.

Además, en uno de los videos publicados, Alexa apareció saltando, aplaudiendo y gritando al conocer el resultado de la prueba. Incluso, cuando Alejandro y Tebi se abrazaron, ella abrazó el televisor y afirmó que sentía que también hacía parte de ese momento.

La creadora de contenido también expresó su felicidad porque Alejandro cerrara así su paso por la competencia. Según comentó, él era uno de los pocos participantes que seguían en juego y que aún no había tenido la oportunidad de ocupar la habitación del líder.

Las declaraciones comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde seguidores del programa continúan comentando su cercanía y el apoyo que le brinda tras su salida de la competencia.