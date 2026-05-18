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Norma Nivia y Mateo Varela hicieron inesperado anuncio en video: ¿un embarazo?

Sale a la luz un video en el que Norma Nivia muestra su pancita e internautas opinan si está embarazada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Norma Nivia y Mateo Varela hicieron inesperado anuncio en video: ¿un embarazo?
¿Qué anuncio hicieron Mateo Varela y Norma Nivia en sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios meses, el nombre de Norma Nivia y Mateo Varela, más conocido como ‘Peluche’, se han convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser reconocidos creadores de contenido, sino que también, por tener una romántica relación.

Así también, los internautas han generado una gran variedad de comentarios al ver que Norma Nivia y Mateo Varela siguen juntos, luego de conocerse en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Norma Nivia y Mateo compartieron una sorpresiva noticia mediante sus redes y los internautas han generado una gran variedad de comentarios acerca de si la actriz colombiana está embarazada.

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¿Cuál fue el sorpresivo video que Norma Nivia compartió con Mateo Varela?

Recientemente, Norma Nivia y Mateo compartieron un video en su cuenta oficial de Instagram en la que compartieron un video en el que los internautas presumieron que están atravesando por un importante momento.

Norma Nivia y Mateo Varela hicieron inesperado anuncio en video: ¿un embarazo?
Norma Nivia y Mateo dividen opiniones con video en sus redes. | Foto: Canal RCN

Así también, Norma Nivia sorprendió al parecer en el primer fragmento del video en el que presumió su pancita y los rumores comenzaron a circular mediante las redes.

Sin embargo, ambos famosos confirmaron que no están a la espera de un bebé, pues, utilizaron un trend que ha sido tendencia en las redes sociales, en el que despistaron a sus seguidores, anunciándoles que están emocionados tras un viaje que harán fuera del país, pues, expresaron las siguientes palabras:

“Estamos felices de anunciarles que vamos a cumplir otro sueño juntos, viajar por Asia. Y si, también nos vamos a comer ese sushi en Japón que manifestamos hace 1 año. Así que Korea, Japón, Vietnam, Tailandia e Indonesia, alístense”, agregó la pareja en la descripción de la publicación.

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¿Cómo se conocieron Norma Nivia y Mateo Varela?

Recordemos que, en el 2025, Norma Nivia y Mateo Varela generaron una gran variedad de opiniones tras los distintos acontecimientos que vivieron al ser exparticipantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Norma Nivia y Mateo Varela hicieron inesperado anuncio en video: ¿un embarazo?
Así se conocieron Norma Nivia y Mateo Varela. | Foto: Canal RCN

Allí ambas celebridades aprovecharon la oportunidad para darle inicio a su relación, la cual se ha convertido en una de las más destacadas en el campo del entretenimiento colombiano.

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