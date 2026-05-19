Madre de Yulixa Toloza rompió el silencio e hizo desgarradora petición
Yulixa Toloza permanece desaparecido desde el pasado 13 de mayo tras procedimiento estético.
Yulixa Toloza desapareció el pasado 13 de mayo de 2025 tras someterse a un procedimiento estético y desde entonces se desconoce su paradero. Su madre, Nubia Luz Toloza, rompió el silencio para hacer desgarradora petición.
¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza?
El caso de Yulixa Toloza, de 52 años, continúa conmocionando a los colombianos luego de su misteriosa desaparición el pasado 13 de mayo, tras someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina del sur de Bogotá.
Actualmente, las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes y recopilan videos de cámaras de seguridad y testimonios que ayuden a dar con el paradero de la mujer, quien ya completa siete días desaparecida.
Según versiones de amigos y familiares, la última vez que tuvieron contacto con ella fue en la clínica, donde decidieron dejarla bajo observación del personal del lugar.
Sin embargo, horas más tarde, cuando preguntaron por su estado, comenzaron a recibir respuestas evasivas hasta que finalmente les aseguraron que Yulixa se había retirado por su propia cuenta.
No obstante, recientes videos mostrarían todo lo contrario. En las imágenes se observa cómo Yulixa habría sido sacada de la clínica clandestina en contra de su voluntad por dos hombres, mientras su cuerpo permanecía inmóvil.
Lo último que se ha conocido del caso es que las autoridades encontraron en una vivienda de Cúcuta el vehículo en el que habría sido transportada Yulixa.
¿Cuál fue la desgarradora petición de la madre de Yulixa Toloza?
En medio de la angustia por no dar con el paradero de Yulixa, su madre, Nubia Luz Toloza, rompió el silencio para hacer una desgarradora petición a las autoridades colombianas.
La mujer comentó que a este punto lo único que le interesaba era tener noticias de su hija, sin importar que estuviera viva o muerta, pues desde que supo de su desaparición no ha pasado una sola noche tranquila sin pensar en ella y en cómo estará.
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“El mensaje que les doy a todos, de por Dios, las autoridades, que me consigan a mi hija, así sea la queremos viva o muerta, pero que me la consigan, y me avisen… Todas las cosas que me han hecho sufrir, yo vivo aquí sola en esta casa, yo me acuesto a pensar en ella, me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado”