Beba rompió el silencio tras ser enviada a placa por Mariana Zapata en La casa de los famosos

Este domingo 17 de mayo se dio a conocer que Mariana Zapata fue la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia tras obtener la menor cantidad de votos del público. Tras su salida, dejó a Beba en placa, quien reaccionó de manera inesperada al quedar en riesgo en plena etapa semifinal del programa.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, ¿a quién dejó nominado?

¿Por qué Mariana Zapata decidió que Beba debía entrar a placa y quedar en riesgo de eliminación?

Una vez Mariana Zapata abandonó La casa de los famosos Colombia y se encontró con Carla Giraldo y Marcelo Cezán, tuvo que tomar una de las decisiones más importantes otorgadas a los eliminados: decidir a qué famoso enviaría a la placa de nominación, siendo Beba la elegida.

Mariana Zapata fue eliminada y dejó un nominado. (Foto Canal RCN).

Zapata explicó que la razón de su decisión se debía a que Beba llevaba mucho tiempo sin ir a placa, además de resaltar que con esta decisión buscaba evitar que volviera a ganar el liderazgo o una salvación, aunque no tuvo en cuenta que un participante no puede repetir liderazgo dos semanas consecutivas.

Artículos relacionados Juanda Caribe Mariana Zapata es eliminada de La casa de los famosos: así reaccionó Juanda Caribe

“Nomino a Beba porque… bueno, ya todo el mundo las conoce. Realmente ella lo acaba de decir: ella quería que yo me fuera y lo logró, se le cumplió el sueño como lo dije ayer sábado. Y bueno, que quede en placa a ver si el público la deja o se va, pero que entre, porque si no se gana otra vez el liderazgo, otra salvación, ya no más”.

¿Cómo reaccionó Beba al enterarse de que quedó en placa de nominación en plena semifinal?

Una vez Mariana Zapata dejó a Beba en placa y en riesgo de eliminación, su fotografía apareció en el televisor principal de La casa de los famosos Colombia, al cual todos los famosos tienen acceso.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata y Beba protagonizan tenso momento en fiesta de La casa de los famosos Colombia

El primero en darse cuenta fue Valentino Lázaro, quien de inmediato le informó a Beba sobre su situación. Esto ocurrió luego de una breve conversación en la que la influenciadora le mencionó: “Lo más lógico sería que me dejara a mí en placa, pero si ella llega a suponer que hay una prueba de líder, te pone a ti para que no te la ganes”.

La eliminación de Mariana Zapata en LCDLF Colombia sorprende: ¿quién quedó nominado? (Foto Canal RCN).

Asimismo, Beba se dirigió a las cámaras cuestionando la decisión de la influenciadora por su aparente falta de estrategia, ya que, según ella, al no dejar a Valentino en placa, él podría ganar la salvación y dársela a ella, anulando así su decisión.