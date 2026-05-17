Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mariana Zapata es eliminada de La casa de los famosos: así reaccionó Juanda Caribe

La eliminación de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia tomó por sorpresa a Juanda Caribe.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Eliminan a Mariana Zapata y Juanda Caribe sorprende con su reacción
Eliminan a Mariana Zapata y Juanda Caribe sorprende con su reacción. (Foto Canal RCN).

Este domingo 17 de mayo se vivió una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia, donde Mariana Zapata fue la participante con menos votos y tuvo que abandonar la competencia. Su salida generó varias reacciones dentro del reality, entre ellas la de Juanda Caribe.

Artículos relacionados

¿Cómo era la relación de Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

La salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia generó una fuerte reacción en Juanda Caribe, quien en las últimas semanas había mostrado una cercanía cada vez más evidente con la participante. Esta relación empezó a llamar la atención tanto dentro como fuera de la competencia por la forma en que se daban sus interacciones.

Así reaccionó Juanda Caribe tras la salida de Mariana Zapata de LCDLF Colombia
Así reaccionó Juanda Caribe tras la salida de Mariana Zapata de LCDLF Colombia. (Foto Canal RCN).

Aunque no existía una definición clara entre ambos, su vínculo se convirtió en tema de conversación entre los demás habitantes y el público, especialmente porque Juanda Caribe tiene pareja e hija. Por eso, la eliminación de Mariana terminó siendo un momento emocional para el participante tras la gala.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Juanda Caribe a la eliminación de Mariana Zapata?

Además, la tensión aumentó porque ambos se despidieron a solas en la sala de eliminación, luego de que Tebi Bernal ingresara primero, lo que hizo más sentida la despedida.

Artículos relacionados

El participante de La casa de los famosos no pudo evitar tomar en brazos a Mariana luego de entregarle su chaqueta para que aguantara el frío al salir del lugar, en un gesto para expresarle su cariño en esta triste despedida.

En medio de susurros, la influenciadora le pidió seguir explotando su potencial, mientras el participante le daba palabras de ánimo. Su despedida estuvo marcada por un emotivo beso en la frente, seguido de un “te quiero” y un último adiós.

El momento se volvió viral y desató todo tipo de comentarios en redes sociales, donde los seguidores del reality reaccionaron a la forma en que ambos se despidieron dentro de la sala de eliminación.

Juanda Caribe rompe el silencio tras eliminación de Mariana Zapata
Juanda Caribe rompe el silencio tras eliminación de Mariana Zapata. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Beba termina en placa por decisión de Mariana Zapata Mariana Zapata

Beba rompió el silencio tras ser enviada a placa por Mariana Zapata en La casa de los famosos

Beba de la Cruz reaccionó tras quedar en placa por Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

Beba reaccionó a la salida de Mariana Zapata Mariana Zapata

Así reaccionó Beba a la eliminación de Mariana Zapata de La casa de los famosos

La salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia 3 provocó curiosa reacción en Beba.

¿A quién nominó Mariana Zapata tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia? Mariana Zapata

Mariana Zapata fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, ¿a quién dejó nominado?

Mariana Zapata fue eliminada de La casa de los famosos y dejó definida su última nominación dentro del reality.

Lo más superlike

Amiga de Yulixa Toloza mostró su último chat con ella Viral

Amiga de Yulixa Toloza reveló su última conversación con ella antes de su desaparición

Stefanía López reveló los últimos mensajes que recibió de Yulixa Toloza y lo que revelaron las cámaras de seguridad.

Mateo Carvajal habló sobre Melina Ramírez Mateo Carvajal

Mateo Carvajal reveló si volvería o no con Melina Ramírez: sorprendió con confesión

Jenny López reaccionó con curioso gesto cuando un fan le pidió una foto a Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López reaccionó de forma inesperada cuando un fan le pidió foto a Jhonny Rivera: “¿se esconde?”

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?