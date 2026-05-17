Mariana Zapata es eliminada de La casa de los famosos: así reaccionó Juanda Caribe

Este domingo 17 de mayo se vivió una nueva gala de eliminación en La casa de los famosos Colombia, donde Mariana Zapata fue la participante con menos votos y tuvo que abandonar la competencia. Su salida generó varias reacciones dentro del reality, entre ellas la de Juanda Caribe.

¿Cómo era la relación de Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

La salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia generó una fuerte reacción en Juanda Caribe, quien en las últimas semanas había mostrado una cercanía cada vez más evidente con la participante. Esta relación empezó a llamar la atención tanto dentro como fuera de la competencia por la forma en que se daban sus interacciones.

Así reaccionó Juanda Caribe tras la salida de Mariana Zapata de LCDLF Colombia. (Foto Canal RCN).

Aunque no existía una definición clara entre ambos, su vínculo se convirtió en tema de conversación entre los demás habitantes y el público, especialmente porque Juanda Caribe tiene pareja e hija. Por eso, la eliminación de Mariana terminó siendo un momento emocional para el participante tras la gala.

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¿Cómo reaccionó Juanda Caribe a la eliminación de Mariana Zapata?

Además, la tensión aumentó porque ambos se despidieron a solas en la sala de eliminación, luego de que Tebi Bernal ingresara primero, lo que hizo más sentida la despedida.

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El participante de La casa de los famosos no pudo evitar tomar en brazos a Mariana luego de entregarle su chaqueta para que aguantara el frío al salir del lugar, en un gesto para expresarle su cariño en esta triste despedida.

En medio de susurros, la influenciadora le pidió seguir explotando su potencial, mientras el participante le daba palabras de ánimo. Su despedida estuvo marcada por un emotivo beso en la frente, seguido de un “te quiero” y un último adiós.

El momento se volvió viral y desató todo tipo de comentarios en redes sociales, donde los seguidores del reality reaccionaron a la forma en que ambos se despidieron dentro de la sala de eliminación.