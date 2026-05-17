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Así reaccionó Beba a la eliminación de Mariana Zapata de La casa de los famosos

La salida de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia 3 provocó curiosa reacción en Beba.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Beba reaccionó a la salida de Mariana Zapata
Beba sorprendida con la salida de Mariana Zapata. (Fotos Canal RCN)

Una nueva gala de eliminación se llevó a cabo en La casa de los famosos Colombia 3 el 17 de mayo en donde Mariana Zapata se despidió de la competencia.

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Mariana Zapata quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia 3

El público decidió y Mariana Zapata se quedó fuera del top 5 de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Mariana Zapata tuvo que enfrentarse en la placa de nominados a Juanda Caribe y Tebi Bernal, quienes obtuvieron mayores porcentajes, una decisión que dejó bastante triste a la influenciadora, quien soñaba con llegar a la gran final.

La creadora de contenido previo a conocerse la decisión de Colombia expresó su agradecimiento por haber cumplido su sueño de estar ahí.

Este era mi sueño, yo anhelaba vivir esta experiencia y jamás pensé que duraría tanto.

Carla Giraldo fue la encargada de revelar la foto de Mariana lo que confirmó su eliminación, algo que hizo que las lágrimas salieran en su rostro de inmediato.

Mariana Zapata fue eliminada y dejó un nominado
Mariana Zapata fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN).

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¿Cómo reaccionó Beba a la eliminación de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia 3?

Alejandro Estrada, Valentino Lázaro y Tebi Bernal se quedaron en el sofá esperando a quién regresaba entre Juanda Caribe y Mariana Zapata, quedando sorprendidos con la decisión del público.

Beba prefirió irse de la sala y no recibir al que regresara a la casa estudio, demostrando así que no le importaba ninguno de los dos.

Tras darse cuenta que Mariana Zapata salió de la competencia, Beba no mostró importancia y confesó que se lo suponía.

La deportista le expresó a Valentino que, no le dolía la salida de Mariana porque su amistad había terminado por completo y cada vez estaban teniendo más roces y discusiones como en la última fiesta.

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Mariana Zapata dejó nominada a Beba tras salir de La casa de los famosos Colombia 3

Juanda Caribe fue el más afectado con la salida de Mariana Zapata con quien construyó una gran amistad dentro de la competencia y hasta surgió una química.

El creador de contenido le dio unas emotivas palabras a Mariana y le regaló su chaqueta, asegurándole que se verían afuera de la competencia.

Mariana tras salir de La casa de los famosos Colombia 3 dejó en placa de nominados a Beba, asegurando que, quería ponerla a prueba ante el público previo a la gran final. Dejando ver así que su amistad con ella terminó por completo.

Mariana Zapata y Beba en el centro de la atención
Mariana Zapata dejó nominada a Beba. (Foto Canal RCN)
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