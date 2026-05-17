Mariana Zapata fue eliminada de La casa de los famosos Colombia, ¿a quién dejó nominado?

Mariana Zapata abandonó La casa de los famosos Colombia luego de ser eliminado en la más reciente gala del reality, generando asombro entre los participantes que continúan en competencia. Tras su salida, se reveló a quién dejó nominado dentro de la competencia.

¿Cuál fue el porcentaje con el que Mariana Zapata fue eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Luego de una tensa semana de votaciones en las que los colombianos tuvieron que elegir a su famoso favorito para que no fuera eliminado de la competencia y avanzara hacia la semifinal, Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer que Mariana Zapata fue el participante con menor apoyo por parte del público al obtener el 12,05 % de los votos.

Mariana Zapata fue eliminada y dejó un nominado. (Foto Canal RCN).

Vale la pena destacar que antes de conocerse el resultado Mariana Zapata explicó que tras llegar a este punto de la competencia de ser la eliminada lo tomaría de la mejor manera, y así fue.

“Si yo llego a ser la eliminada me voy con el corazón contento”

Vale la pena destacar que la placa de esta semana se encontraba bastante cerrada, pues esta estaba conformada por Juanda Caribe, Tebi Bernal y Mariana Zapata, tres participantes fuertes en la competencia, pero lamentablemente uno tuvo que decirle adiós para siempre a la competencia.

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¿A qué participante de La casa de los famosos Colombia dejó nominado Mariana Zapata?

Mariana Zapata dejó nominado a Beba de la Cruz tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia durante la más reciente gala del reality, definiendo así parte del rumbo de la semana que ya entra en su recta final.

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Su decisión generó expectativa entre los seguidores del programa, quienes ahora esperan conocer quién deberá enfrentar la placa de eliminación tras esta nominación.

Con esta decisión, el top cinco de La casa de los famosos Colombia quedó definido de la siguiente manera: Beba de la Cruz, Valentino, Juanda Caribe, Tebi Bernal y Alejandro Estrada, marcando un nuevo avance en la competencia rumbo a la gran final.