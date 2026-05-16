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Mariana Zapata y Beba protagonizan tenso momento en fiesta de La casa de los famosos Colombia

La clásica fiesta de los sábados de La casa de los famosos se vio empañada por un enfrentamiento entre Beba y Mariana Zapata.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El inesperado cruce entre Mariana Zapata y Beba
El inesperado cruce entre Mariana Zapata y Beba. (Foto Canal RCN).

La tradicional fiesta de los sábados de La casa de los famosos Colombia se vio alterada tras un tenso momento entre Mariana Zapata y Beba. Durante la celebración, ambas participantes protagonizaron un intercambio de palabras que generó incomodidad entre los presentes y cambió el ambiente del evento.

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¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Beba durante la fiesta de La casa de los famosos Colombia?

Este sábado 16 de mayo poco después de que la fiesta para los famosos diera inicio con la participación de Latin Dreams como el primer artista invitado de la noche, Mariana Zapata y Beba de la Cruz tuvieron un inesperado cruce por el uso del celular que se les habilita para que se tomen fotos y graben videos.

Fiesta en La casa de los famosos Colombia se sale de control por gesto entre Mariana Zapata y Beba
Fiesta en La casa de los famosos Colombia se sale de control por gesto entre Mariana Zapata y Beba. (Foto Canal RCN).

Y es que al parecer Mariana Zapata se habría acercado a Beba para pedirle el móvil y poder tomarse fotos con sus compañeros, pero al momento de devolvérselo, según relató la paisa, la participante le habría arrebatado el celular.

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Minutos después de esto, Mariana decidió regresar a donde estaba Beba para arrebatarle el celular, tal y como presuntamente ella lo habría hecho minutos atrás, desatando una momentánea discusión entre las participantes que generó tensión durante la fiesta, que supone un espacio de diversión para ellos antes de una tensa gala de eliminación.

Pese a lo ocurrido entre ambas participantes dentro del evento, este continuó su desarrollo con normalidad, a pesar del momento de tensión.

¿Por qué se rompió la amistad entre Mariana Zapata y Beba de la Cruz?

Vale la pena recordar que al inicio de la competencia, Mariana Zapata y Beba de la Cruz mantenían una amistad sólida. Sin embargo, después de que la paisa ganara su primer liderazgo, surgieron desacuerdos durante una prueba. Esto llevó a que Zapata se expresara de una forma que hirió a Beba y terminó afectando de manera definitiva su relación.

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Desde entonces, la rivalidad entre ambas participantes ha ido en aumento, especialmente ahora que La casa de los famosos Colombia se acerca a su recta final. Prueba de ello fue su más reciente enfrentamiento en la fiesta de esta noche.

Mariana Zapata y Beba en el centro de la atención
Mariana Zapata y Beba en el centro de la atención. (Foto Canal RCN)
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