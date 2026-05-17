Mateo Carvajal reveló si volvería o no con Melina Ramírez: sorprendió con confesión

La Liendra y Mateo Carvajal hicieron una dinámica de preguntas en redes sociales en donde respondieron a preguntas de sus seguidores sin importar sobre qué fuese.

¿Qué reveló Mateo Carvajal sobre Melina Ramírez?

En medio de esta dinámica cada uno de los influenciadores le iba transmitiendo la pregunta al otro y en esta salieron varias revelaciones a la luz.

Una de las preguntas que le hicieron a Mateo Carvajal y que La Liendra ayudó a que respondiese fue acerca de sus exparejas sentimetales.

Recordemos que, Mateo Carvajal ha tenido varias relaciones mediáticas a lo largo de su vida como por ejemplo con Luisa Fernanda W, Melina Ramírez y Stephanie Ruiz.

Aunque en principio Mateo quiso desviar la pregunta, La Liendra lo hizo responder de manera sincera y directa.

Mateo Carvajal se sinceró sobre sus exparejas. (Foto Canal RCN)

¿Mateo Carvajal volvería con Melina Ramírez u otra de sus exparejas?

La Liendra le preguntó sin filtro a Mateo: "Carvajal, ¿si usted pudiese volver con alguna de sus ex, con cuál volvería?

Antes que terminara la pregunta Mateo empezó a hacer gestos y La Liendra le pidió que lo dejara terminar la pregunta.

Mateo Carvajal respondió sin pensarlo que no volvería con ninguna de sus exparejas: "Con ninguna", algo que generó dudas en La Liendra, quien le indagó una por una.

¿Ni con Melina, ni con Stephanie, Ni con Luisa Fernanda W?

Mateo le confirmó que, no volvería con ninguna de ellas, según él porque al parecer estaba conociendo a alguien que lo tenía bastante interesado.

Asimismo, dejó claro que no le gustan las segundas partes y que ya su momento con cada una de ellas había pasado.

En estos momentos mi realidad pinta interesante. Ya pasó su momento.

La Liendra al verlo tan seguro no dudó en bromearle que, de pronto su negación hacia sus exparejas era porque ellas tampoco querían saber nada de él: "Será que ellas tampoco quieren".



Como era de esperarse estas declaraciones de Mateo Carvajal no han pasado por desapercibido en redes sociales y muchos debaten en si el deportista si fue sincero.