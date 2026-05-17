Expareja de Karina García apareció en redes con su nueva pareja, ¿se parece a la antioqueña?

El nombre de Karina García constantemente está dando de qué hablar en redes sociales, en las últimas horas lo ha sido porque una expareja suya presentó oficialmente a su nueva pareja.

¿Cuál expareja de Karina García presumió a su nueva pareja?

La vida sentimental de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 ha estado en el foco mediático desde su relación con Altafulla.

Ahora que la influenciadora parece tener una relación estable con Kris R. una de sus exparejas decidió presentar oficialmente a su nueva pareja.

Esta persona fue Santiago Mesa Velázquez, mejor conocido en el mundo artístico como SMAYV, quien es el padre de Valentino, el hijo menor de la influenciadora.

Smayv demostró apoyo a Karina García | Foto del Canal RCN.

¿Quién es la nueva pareja de SMAYV, expareja y padre del hijo menor de Karina García?

SMAYV se ha apoderado de las tendencias recientemente luego de publicar en sus redes sociales unas fotos junto a su pareja.

El cantante urbano se dejó ver disfrutando de un día de playa junto a su pareja en donde se mostró abrazándola de manera cariñosa.

Hasta el momento SMAYV no ha revelado el nombre de su nueva pareja, pero en redes ya se empieza a compartir su instantánea junto a ella y algunos internautas dicen que tiene aires a Karina García, mientras otros aseguran que no se parece en nada.

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¿Altafulla ya tiene nueva pareja sentimental?

Esta nueva relación de SMAYV ha despertado curiosidad en los internautas por otra de las exparejas de Karina García, Andrés Altafulla, quien desde su ruptura con la antioqueña se ha mantenido reservado con su vida sentimental.

Hasta el momento el ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2 no ha revelado en sus redes sociales que esté en alguna relación y tampoco ha sido captado junto a ninguna mujer.

El barranquillero ha dejado claro en diferentes entrevistas que está enfocado en su carrera musical y que por el momento está tranquilo así soltero.