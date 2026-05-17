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Alexa Torrex enseñó el estado actual de su perrita Recochita: "el abuelo la recuperó"

Alexa Torrex mostró el estado actual de su perrita Recochita semanas después de encontrarla en una delicada situación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así se encuentra Recochita hoy: Alexa Torrex reveló detalles.
Así se encuentra Recochita hoy: Alexa Torrex reveló detalles. (Foto Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia Alexa Torrex compartió con sus seguidores el estado actual de su perrita Recochita, luego de insinuar que la encontró en una delicada situación mientras esta convivía con su expareja Jhorman Toloza.

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¿Cómo se encuentra Recochita, la perrita de Alexa Torrex?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido Alexa Torrex mostró imágenes de la recuperación de Recochita y aseguró que “el abuelo la recuperó”, mensaje que generó reacciones entre sus seguidores.

La despedida de Alexa Torrex a Recochita que tocó corazones
La despedida de Alexa Torrex a Recochita que tocó corazones. (Foto Canal RCN).

En un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia enseñó a su perrita completamente sana y en buen estado.

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Sin embargo, sus palabras llamaron la atención de los internautas, pues mientras mostraba a la canina, que se robó las miradas durante su paso por el reality, insinuó que no habría estado en buenas condiciones durante su estancia con su expareja Jhorman Toloza y aseguró que su padre tuvo que rescatarla.

“Vean, yo la tengo así espectacular, divina, con ese pelo espectacular, gordita... No como la vieron ese día en esa foto por la porquería esa. Así es que ella se mantiene preciosa... Ella todavía está enojada con mami, porque la dejó con esa pichurria, pero el abuelo la recuperó”.

Mientras tanto, las imágenes de Recochita completamente recuperada generaron múltiples reacciones entre los seguidores de Alexa Torrex, quienes celebraron ver a la mascota nuevamente sana y en mejores condiciones.

¿Cómo fue el paso de Recochita, mascota de Alexa Torrex, por La casa de los famosos?

Vale la pena destacar que la presencia de Recochita en La casa de los famosos Colombia fue una de las más especiales de la temporada, especialmente para Alexa Torrex, pues la pequeña canina no solo llegó para darle una recarga de amor a la entonces participante, sino que también alegró a los demás famosos.

Sin embargo, su estadía fue corta, pero significativa, ya que cumplió su objetivo de llenar el ambiente de afecto y alegría.

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