Reconocido cantante sufrió delicada alergia en su rostro tras acariciar a un perro: video impacta
Reconocido cantante sufrió delicada alergia tras acariciar a un perro que inflamó su rostro por completo.
El reconocido cantante Alexis Escobar generó preocupación entre sus seguidores luego de revelar las impactantes secuelas de una fuerte alergia en su rostro tras acariciar a un perro.
¿Cómo quedó el rostro de Alexis Escobar tras inesperada alergia por acariciar a un perro?
A través de varias fotografías compartidas por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el artista de música popular mostró la inflamación que le afectó gran parte de la cara, imágenes que rápidamente causaron conmoción y cientos de reacciones en redes sociales.
Según comentó el artista mientras enseñaba su rostro inflamado, tiempo después de haber acariciado a un perrito su rostro comenzó a inflamarse afectando principalmente su ojo derecho, el cual lucía un aspecto enrojecido y no dejaba de lagrimear.
"Muchachos, vean lo que me pasó; me puse a acariciar a un perrito y me dio una alergia la hijuemadre, me estoy volviendo un monstruo, tengo este ojo mal”
¿Cómo reaccionaron los fans de Alexis Escobar al ver su rostro inflamado?
Aunque el cantante tomó la situación con algo de humor, las impactantes imágenes de su rostro inflamado no pasaron desapercibidas y provocaron preocupación entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes deseándole una pronta recuperación.
Entre los comentarios de los internautas hubo quienes se sintieron identificados con la situación que vivió Alexis Escobar, asegurando que también han sufrido fuertes reacciones alérgicas al estar cerca de perros.
“Dios bendito, a mí me pasa lo mismo. Dios mío, ya sabes que los perros te dan alergia”, o “Lo que he hecho es lavarme bien con agua, aunque es mejor consultar al médico para que te envíe un antialérgico”.
Algunos le recomendaron mantener distancia de las mascotas, lavarse bien el rostro tras el contacto y acudir a un médico para recibir un tratamiento antialérgico adecuado: “Yo soy así, de lejitos, un saludito y mantener distancia". Así somos algunos seres humanos, un poco complejos”.
Hasta el momento, Alexis Escobar no ha entregado una nueva actualización sobre su estado de salud ni ha revelado si la reacción alérgica disminuyó por completo.