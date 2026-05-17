Alejandro Estrada se sinceró y le envió mensaje a Nataly Umaña desde La casa de los famosos

El actor Alejandro Estrada abrió su corazón recientemente en La casa de los famosos Colombia 3 para enviarle un mensaje a su exesposa, Nataly Umaña.

¿Qué mensaje le envió Alejandro Estrada a Nataly Umaña desde La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada volvió a referirse a Nataly Umaña y sorprendió con un mensaje lleno de madurez y reflexión desde La casa de los famosos.

El actor aseguró que no guarda rencor por lo ocurrido entre ambos y confesó que toda la situación terminó dejándole una gran enseñanza de vida.

Alejandro también reconoció que la relación ya atravesaba un momento complicado antes de toda la polémica mediática.

Un saludo muy especial para Nataly, le deseo que esté muy bien, esté donde esté.

Durante su intervención, Estrada aseguró que uno de sus propósitos al ingresar al reality era cerrar definitivamente ese capítulo de su vida.

Mi interés de entrar acá era con la intención de cerrar el telón de ese show, no la culpo hoy por hoy de nada, por eso digo que de ahí pude sacar una gran enseñanza.

Alejandro Estrada le envió mensaje a Nataly Umaña. (Foto del Canal RCN)

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Alejandro Estrada dejó claro que actualmente no culpa a Nataly por lo sucedido y que, aunque en su momento fue un proceso doloroso, hoy lo ve como una experiencia de aprendizaje.

En el momento fue doloroso, pero la vida me dio la oportunidad de aprender.

El actor aseguró que cuando pasó todo lo de Nataly Umaña y Miguel Melfi sufrió mucho y con el tiempo todo ese dolor le sirvió para tomar fuerza.

Nataly significó mucho para mí, significa inclusive, sé que para ella también.

Alejandro también confesó que, cuando Nataly Umañan ingresó al reality su matrimonio no pasaba por el mejor momento y que fue como una forma de darle un aire a lo que estaban viviendo.

Puedo tener la valentía de aceptar que en ese momento estábamos en una bajada y ella entra acá al formato y sucede lo que sucede.

Finalmente, el actor aseguró que todavía existe una buena relación entre ambos y que pueden hablar desde la tranquilidad y el respeto.