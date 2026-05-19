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Beba llamó “infiel” a Tebi Bernal en La casa de los famosos: ¿Alejandra Salguero reaccionó?

Beba no se quedó callada y le reprochó a Tebi Bernal lo que él hizo con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La acusación de Beba contra Tebi Bernal que desató reacciones
Beba prende la polémica al llamar infiel a Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

En los últimos días en La casa de los famosos Colombia, se ha sentido el ambiente hostil entre Valerie de la Cruz y Tebi Bernal, justo en el posicionamiento de la gala del domingo 17 de mayo, se sacaron las “verdades” en la cara.

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Por su lado, al deportista no le parece bien que Beba haya llegado a la semifinal tras una resurrección y sin pisar placa, por lo que ha insinuado que no sería merecedora de estar entre los últimos cinco participantes de la competencia.

Por su parte, Beba le dejó claro que no está de acuerdo con que la haga sentir no merecedora de llegar a tal punto del juego, porque cree que la está minimizando.

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Sin embargo, ambos famosos volvieron a tener diferencias luego de que la barranquillera le haya reprochado su relación con Alexa Torrex.

¿Qué le dijo a Beba a Tebi Bernal sobre la “infidelidad” en La casa de los famosos?

En una dinámica en La casa de los famosos Colombia, Beba habló de la supuesta infidelidad de Tebi Bernal y Alexa Torrex, lo que no le gustó al deportista, quien le reclamó por sus comentarios.

Beba no se guardó nada contra Tebi Bernal
La acusación de Beba contra Tebi Bernal que desató reacciones. (Foto/ Canal RCN)

Por su lado, la barranquillera dijo que, desde su percepción, sí fue infidelidad lo que él hizo con su excompañera, porque fue una falta de respeto, pero Bernal le refutó y le preguntó si ella había sido testigo de algo.

Además, a Tebi le parece que es un tema delicado que su compañera diga sin tapujos que su cercanía con Alexa haya sido algo malo, pero ella ya había sido clara de que su shippeo habría sido parte de su juego.

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¿Alejandra Salguero reaccionó a los comentarios de Beba en La casa de los famosos?

Desde que Alexa Torrex salió eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026, Alejandra Salguero no volvió a decir nada sobre el tema de su ex, Tebi Bernal, de hecho, ya dejaría claro que no volvería a mencionar nada.

Beba prende la polémica al llamar infiel a Tebi Bernal
Beba no se guardó nada contra Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, a cualquier publicación que ella haga, la asocian a lo ocurrido con los participantes del reality de la vida en vivo.

Pero, tras los comentarios de Beba, la exnovia del deportista no se ha pronunciado y puede que no lo haga.

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