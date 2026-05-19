Nuevo video del caso Yulixa Toloza causa conmoción tras siete días de su desaparición

A siete días de la desaparición de Yulixa Toloza, un nuevo video relacionado con el caso volvió a generar conmoción entre los colombianos. Las imágenes, que ya circulan en redes sociales, mostrarían momentos clave tras el procedimiento estético al que se sometió en una clínica clandestina del sur de Bogotá, mientras las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer lo ocurrido.

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¿Cómo avanzan las investigaciones sobre el caso de Yulixa Toloza?

La desaparición de Yulixa Toloza sigue generando preocupación en el país mientras avanzan las investigaciones para esclarecer qué ocurrió tras el procedimiento estético al que se sometió el pasado 13 de mayo en una clínica clandestina ubicada en el sur de Bogotá.

Amiga de Yulixa Toloza reveló lo que pasó tras su procedimiento estético. (Fotos Freepik)

La mujer, de 52 años, completa siete días sin aparecer y las autoridades continúan recolectando pruebas clave para reconstruir sus últimos movimientos, mientras la comunidad se reúne en parques para hacer velatones y pedir por su aparición.

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De acuerdo con el relato de familiares y personas cercanas, Yulixa permaneció bajo observación médica luego de la intervención.

Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron las inconsistencias por parte del personal del lugar, quienes inicialmente evitaron entregar información clara sobre su estado y después afirmaron que había abandonado la clínica por decisión propia, pero el reciente video habría desmentido esta versión.

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¿Qué se ve en el video captado por las cámaras de seguridad en el caso de Yulixa Toloza?

El sábado 16 de mayo a las 7:24 p.m., tres días después del procedimiento al que se sometió Yulixa Toloza, cámaras de seguridad del sector registraron el momento exacto en el que la mujer fue sacada del establecimiento.

Amiga de Yulixa Toloza habló tras su desaparición

En las imágenes se observa a dos hombres llevándola mientras apenas podía sostenerse, ya que aparentemente se encontraba inconsciente, para luego subirla a un vehículo que más tarde fue identificado por la SIJIN. Las autoridades realizaron un rastreo del carro desde Bogotá hasta Pamplona, Norte de Santander, recorrido que habría tomado cerca de nueve horas desde su aparición inicial.

Finalmente, las autoridades lograron ubicar el vehículo en Cúcuta; sin embargo, hasta el momento no había rastro de la mujer, por lo que las investigaciones continúan avanzando.