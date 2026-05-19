Yeferson Cossio reveló detalles de su salud tras meses de sufrir falla cardiaca

El influencer Yeferson Cossio habló abiertamente sobre los cambios que tuvo que hacer en su estilo de vida tras sufrir una falla cardiaca hace algunos meses. El creador de contenido reveló que modificó varios hábitos, al parecer, para evitar nuevas complicaciones de salud y continuar con su proceso de recuperación.

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¿Qué complicaciones de salud enfrentó Yeferson Cossio?

A finales de 2025, Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores al revelar que permanecía hospitalizado en Cartagena por una grave complicación de salud. El influenciador tuvo que ser intervenido de urgencia luego de presentar una falla cardiaca relacionada con el desgaste físico extremo que atravesaba en ese momento.

Yeferson Cossio es operado de urgencia: preocupante falla en su corazón. (Foto Canal RCN).

Según explicó Carolina Gómez, pareja del creador digital, el colapso en el funcionamiento de su corazón habría sido consecuencia de varios hábitos que afectaron seriamente su salud, entre ellos la falta de descanso y las constantes fiestas que mantenían a Cossio sin dormir las horas necesarias.

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¿Cuáles fueron los cambios que Yeferson Cossio hizo en su vida tras sufrir falla cardiaca?

Ahora bien, cinco meses después de este preocupante suceso, Yeferson Cossio, quien continuó asistiendo a fiestas que él ha venido organizando, reveló que había hecho varios cambios en su vida, al parecer, para evitar complicaciones de salud como la de aquel diciembre.

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Esto, luego de que una de sus seguidoras se mostrara sorprendida de ver cómo Cossio soportaba el trajín de las fiestas y continuaba luciendo en perfecto estado al día siguiente.

Ante esto, el creador de contenido explicó por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram que ya no consume bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas. Además, aseguró que su rutina de ejercicio, dormir bien y cuidar su alimentación le permiten mantenerse con energía.