Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio reveló detalles de su salud tras meses de sufrir falla cardiaca

Tras varios meses enfrentando problemas de salud, el influencer reveló qué hábitos cambió para prevenir nuevas afectaciones.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yeferson Cossio reveló detalles de su salud
Yeferson Cossio reveló detalles de su salud. (Foto Canal RCN | Freepik).

El influencer Yeferson Cossio habló abiertamente sobre los cambios que tuvo que hacer en su estilo de vida tras sufrir una falla cardiaca hace algunos meses. El creador de contenido reveló que modificó varios hábitos, al parecer, para evitar nuevas complicaciones de salud y continuar con su proceso de recuperación.

Artículos relacionados

¿Qué complicaciones de salud enfrentó Yeferson Cossio?

A finales de 2025, Yeferson Cossio preocupó a sus seguidores al revelar que permanecía hospitalizado en Cartagena por una grave complicación de salud. El influenciador tuvo que ser intervenido de urgencia luego de presentar una falla cardiaca relacionada con el desgaste físico extremo que atravesaba en ese momento.

Yeferson Cossio es operado de urgencia: preocupante falla en su corazón
Yeferson Cossio es operado de urgencia: preocupante falla en su corazón. (Foto Canal RCN).

Según explicó Carolina Gómez, pareja del creador digital, el colapso en el funcionamiento de su corazón habría sido consecuencia de varios hábitos que afectaron seriamente su salud, entre ellos la falta de descanso y las constantes fiestas que mantenían a Cossio sin dormir las horas necesarias.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los cambios que Yeferson Cossio hizo en su vida tras sufrir falla cardiaca?

Ahora bien, cinco meses después de este preocupante suceso, Yeferson Cossio, quien continuó asistiendo a fiestas que él ha venido organizando, reveló que había hecho varios cambios en su vida, al parecer, para evitar complicaciones de salud como la de aquel diciembre.

Artículos relacionados

Esto, luego de que una de sus seguidoras se mostrara sorprendida de ver cómo Cossio soportaba el trajín de las fiestas y continuaba luciendo en perfecto estado al día siguiente.

Ante esto, el creador de contenido explicó por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram que ya no consume bebidas alcohólicas ni sustancias psicoactivas. Además, aseguró que su rutina de ejercicio, dormir bien y cuidar su alimentación le permiten mantenerse con energía.

“Yo no bebo casi alcohol, por no decir que nunca. No uso ningún tipo de drogas hace mucho tiempo ya, duermo muy bien y como demasiado bien. Por eso siempre tengo energía. A las fiestas solamente voy a bailar, a reírme y a divertirme mucho”, expresó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Zapata habló claro sobre su futuro con Juanda Caribe Mariana Zapata

Mariana Zapata habló claro sobre su futuro con Juanda Caribe, ¿oficializarán su relación?

Conoce todos los detalles sobre lo que dijo Mariana Zapata acerca de su futuro con Juanda Caribe: ¿oficializarán su relación?

Andrés Gómez en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Esposo de Beba sufrió accidente al interior de La casa de los famosos Colombia: así reaccionó la participante

Andrés Gómez, esposo de Beba de la Cruz, vivió desafortunado momento durante su visita en La casa de los famosos Colombia.

Fariana recordó a Totó la Momposina. Talento nacional

Fariana reaccionó al fallecimiento de Totó la Momposina y destacó su legado en la música; esto dijo

Fariana recordó a Totó la Momposina como inspiración y agradeció su aporte al folclor colombiano tras su fallecimiento.

Lo más superlike

Mariana Zapata genera revuelo tras pronunciarse sobre Sheila Gándara La casa de los famosos

Mariana Zapata habla de Sheila Gándara tras La casa de los famosos Colombia

Mariana Zapata se refirió sobre Sheila Gándara y su ruptura con Juanda Caribe durante La casa de los famosos.

Isabella Ladera reveló que incluye jugos verdes en su dieta Salud

Isabella Ladera reveló que incluye jugos verdes en su dieta: ¿qué aportan estas bebidas?

Profesor falleció frente a sus alumnos. Viral

EN VIDEO: Profesor colombiano falleció frente a sus alumnos mientras cantaba en el Día del Maestro

Jenny López reaccionó con curioso gesto cuando un fan le pidió una foto a Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López reaccionó de forma inesperada cuando un fan le pidió foto a Jhonny Rivera: “¿se esconde?”

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio