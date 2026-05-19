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¿Andy Rivera y Aida Victoria Merlano en una relación sentimental? La pareja rompió el silencio

Andy Rivera y Aida Victoria Merlano sorprendieron a los internautas al hablar sobre una relación sentimental entre los dos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Hubo algo entre Andy Rivera y Aida Victoria? Esto fue lo que confesaron
¿Hubo algo entre Andy Rivera y Aida Victoria? Esto fue lo que confesaron. (Foto Canal RCN | Freepik).

Aída Victoria Merlano y Andy Rivera se apoderaron de las tendencias tras hablar en vivo sobre cómo habría sido una relación sentimental entre ellos y las razones por las que no habría funcionado, despertando rumores de un posible romance oculto.

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¿Hubo una historia de amor entre Andy Rivera y Aida Victoria? Esto confesaron

Luego de regresar al país tras un proyecto en el exterior, Aida Victoria Merlano decidió incursiona en el mundo del streaming y comenzar su propio programa digital en el que ha tocado diversos temas y ha tenido algunos invitados, entre esos el cantante urbano Andy Rivera, con quien tocó un tema inesperado que rápidamente llamó la atención de los internautas.

Andy Rivera reveló la razón por la que no tendría una relación con Aida Victoria
Andy Rivera reveló la razón por la que no tendría una relación con Aida Victoria. (Foto Canal RCN).

Y es que en medio de una dinámica, ambos revelaron las razones por las que una relación sentimental entre los dos no funcionaría. Pues aunque todo se trató de un panorama hipotético, desató comentarios en los que internautas manifestaron sentir que entre ambos ya había pasado algo más que una amistad.

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¿Por qué una relación entre Andy Rivera y Aida Victoria Merlano no hubiera funcionado?

Lo cierto es que en medio de la dinámica tanto Andy como Aida revelaron sus razones por las que un noviazgo entre los dos sería lo suficientemente complicado como para no funcionar.

Andy Rivera y Aida Victoria explicaron por qué su relación no habría funcionado
Andy Rivera y Aida Victoria explicaron por qué su relación no habría funcionado. (Foto Canal RCN).

El primero en dar sus razones fue Andy, quien expresó que tanto ella como él estaban en constante movimiento, por lo que sus tiempos juntos serían muy reducidos desencadenando posibles infidelidades de ambas partes.

Ante sus palabras, Aida reaccionó sorprendida al ver que su relación hipotética estaba siendo condenada a uno de los peores escenarios: “Andy, o sea, ¿ya estás condenando nuestra relación no hecha a un cacho?”.

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Sin embargo, tras analizar sus estilos de vida, Merlano terminó dándole la razón al cantante y añadió otra razón por la que no funcionarían: él es “guapo”, algo que, según explicó, no encaja con sus gustos y la haría sentir celosa constantemente.

“Estás mintiendo, ¿guapo de qué o qué?”, respondió Andy.

Aunque todo ocurrió en medio de risas y comentarios en tono de humor, las declaraciones de ambos desataron rumores entre sus seguidores, quienes no tardaron en imaginar que entre ambos ya habría pasado algún tipo de acercamiento.

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