¿Jenny López impidió que Aida Victoria fuera invitada a su boda con Jhonny Rivera? Esto reveló Andy
Aida Victoria Merlano reveló que no fue invitada a la boda de Jhonny Rivera, celebrada hace cuatro meses.
La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano expresó su molestia luego de revelar que no fue invitada a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López, celebrada hace cuatro meses.
¿Aida Victoria Merla no estuvo presente en la boda de Jhonny Rivera?
Durante una de sus emisiones en su nuevo canal de streaming, Aida Victoria Merlano tuvo como invitado especial a Andy Rivera, hijo del cantante de música popular Jhonny Rivera, con quien tocó diferentes temas de interés público, entre ellos el por qué la barranquillera no fue invitada a la boda del artista, celebrada en febrero de 2026.
Y es que Aida aprovechó la presencia de Andy para advertirle que iba a “funar” al cantante, obteniendo como respuesta por parte del joven que él sabía por qué lo iba a hacer, adelantándose a los hechos, pues manifestó que el día de la boda de su padre ella no estuvo presente, por lo que podía asumir que no fue invitada.
“Oye, ¿tu papá por qué no me invitó al matrimonio? Pensé que éramos amigos”, comentó Aida en busca de una respuesta.
¿Jenny López no invitó a Aida Victoria Merlano a su boda con Jhonny Rivera?
Ante esto, Andy mencionó que, desde su perspectiva, posiblemente la boda se le salió de las manos a su papá. Incluso insinuó que él solo habría puesto el dinero y que Jenny López se habría encargado del resto de detalles, incluida la lista de invitados
“Yo creo que a mi papá se le salió de las manos ese matrimonio, porque tú sabes que en los matrimonios el hombre no se quiere entender con gran cosa; pone la plata, pero hasta ahí”, expresó Andy.
Pese a los comentarios realizados durante la transmisión, tanto Aida Victoria Merlano como Andy Rivera hablaron del tema en tono de broma, por lo que no quedó claro si realmente existió algún inconveniente relacionado con la invitación a la boda de Jhonny Rivera.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike