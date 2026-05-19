Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mariana Zapata en el ojo del huracán tras comentario sobre las "mozas": ¿qué dijo?

Mariana Zapata encendió la polémica al referirse a este tema por el que tanto la han criticado en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata lanzó controversial comentario y la redes no la perdonaron. Foto | Canal RCN.

Mariana Zapata, quien el pasado domingo 17 de mayo se convirtió en la siguiente eliminada de La casa de los famosos Colombia, nuevamente causó revuelo en redes sociales luego de que lanzara sorpresiva afirmación que estuvo relacionada con algunos comentarios de 'hate' que ha recibido por su participación en el programa.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Mariana Zapata y por qué encendió la polémica en redes sociales?

Todo se dio a raíz de la publicación de un historia que hizo el periodista Santiago Vargas en su cuenta de Instagram, espacio en el que el comunicador no perdió la oportunidad para reiterarle a Mariana Zapata lo bella que luce: "amor estás hermosa", le dijo.

Artículos relacionados

Ante las palabras de Santiago, periodista de Mañana Express, la ahora exparticipante tomó sus palabras con una especie de doble sentido, por lo que repitió lo dicho por el joven para tomarlo a su favor y lucir su cuerpo y el outfit que eligió para dar su primera gira de medios por el Canal.

Artículos relacionados

"Gracias, ¿hermosa cierto?, divina, mírame, pa' que sigan hablando, hermosa y moza", dijo la modelo y empresaria antioqueña durante la grabación.

Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
Mariana Zapata se defendió tras recibir comentario en su contra. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Mariana Zapata causó revuelo en redes sociales?

Como era de esperarse, las palabras de la exparticipante de esta tercera temporada, generaron una ola de comentarios en donde la joven fue cuestionada duramente por su actitud y muchos, expresaron sin filtro, su completo desacuerdo con lo mencionado.

"Ser moza no da risa", "Hace rato perdió el descaro", "Es triste, no tiene nada de gracioso", "¿Hermosa y moza? Padre amado", "Yo sabía que no se iba a dejar", "Jajajaja la amo y los demás sufriendo", "Hay que decirle que wow", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el reciente post de la creadora de contenido Samilú.

Cabe señalar que, este tipo de señalamientos en contra de Zapata, se dieron a raíz de la cercanía que surgió entre ella y Juanda Caribe al interior del reality, pero no solo por eso, sino también porque antes de ingresar al programa, Juanda tenía una relación sólida y estable con Sheila Gándara, quien, aunque no ha confirmado su ruptura con el humorista, sí ha dejado entrever que las cosas entre los dos no están bien.

Por ahora, la exhabitante de la casa más famosa del país, dejó claro que, pese a no tener claro que tipo de relación tuvo con el barranquillero, no está dispuesta a abandonarlo y de momento esperará que les dicta el destino.

Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia.
La respuesta de Mariana Zapara tras recibir sorpresivo comentario. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Zapata habló claro sobre su futuro con Juanda Caribe Mariana Zapata

Mariana Zapata habló claro sobre su futuro con Juanda Caribe, ¿oficializarán su relación?

Conoce todos los detalles sobre lo que dijo Mariana Zapata acerca de su futuro con Juanda Caribe: ¿oficializarán su relación?

Andrés Gómez en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Esposo de Beba sufrió accidente al interior de La casa de los famosos Colombia: así reaccionó la participante

Andrés Gómez, esposo de Beba de la Cruz, vivió desafortunado momento durante su visita en La casa de los famosos Colombia.

Fariana recordó a Totó la Momposina. Talento nacional

Fariana reaccionó al fallecimiento de Totó la Momposina y destacó su legado en la música; esto dijo

Fariana recordó a Totó la Momposina como inspiración y agradeció su aporte al folclor colombiano tras su fallecimiento.

Lo más superlike

Mariana Zapata genera revuelo tras pronunciarse sobre Sheila Gándara La casa de los famosos

Mariana Zapata habla de Sheila Gándara tras La casa de los famosos Colombia

Mariana Zapata se refirió sobre Sheila Gándara y su ruptura con Juanda Caribe durante La casa de los famosos.

Isabella Ladera reveló que incluye jugos verdes en su dieta Salud

Isabella Ladera reveló que incluye jugos verdes en su dieta: ¿qué aportan estas bebidas?

Profesor falleció frente a sus alumnos. Viral

EN VIDEO: Profesor colombiano falleció frente a sus alumnos mientras cantaba en el Día del Maestro

Jenny López reaccionó con curioso gesto cuando un fan le pidió una foto a Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López reaccionó de forma inesperada cuando un fan le pidió foto a Jhonny Rivera: “¿se esconde?”

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio