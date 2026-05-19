Mariana Zapata en el ojo del huracán tras comentario sobre las "mozas": ¿qué dijo?

Mariana Zapata, quien el pasado domingo 17 de mayo se convirtió en la siguiente eliminada de La casa de los famosos Colombia, nuevamente causó revuelo en redes sociales luego de que lanzara sorpresiva afirmación que estuvo relacionada con algunos comentarios de 'hate' que ha recibido por su participación en el programa.

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¿Qué dijo Mariana Zapata y por qué encendió la polémica en redes sociales?

Todo se dio a raíz de la publicación de un historia que hizo el periodista Santiago Vargas en su cuenta de Instagram, espacio en el que el comunicador no perdió la oportunidad para reiterarle a Mariana Zapata lo bella que luce: "amor estás hermosa", le dijo.

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Ante las palabras de Santiago, periodista de Mañana Express, la ahora exparticipante tomó sus palabras con una especie de doble sentido, por lo que repitió lo dicho por el joven para tomarlo a su favor y lucir su cuerpo y el outfit que eligió para dar su primera gira de medios por el Canal.

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"Gracias, ¿hermosa cierto?, divina, mírame, pa' que sigan hablando, hermosa y moza", dijo la modelo y empresaria antioqueña durante la grabación.

Mariana Zapata se defendió tras recibir comentario en su contra. Foto | Canal RCN.

¿Por qué Mariana Zapata causó revuelo en redes sociales?

Como era de esperarse, las palabras de la exparticipante de esta tercera temporada, generaron una ola de comentarios en donde la joven fue cuestionada duramente por su actitud y muchos, expresaron sin filtro, su completo desacuerdo con lo mencionado.

"Ser moza no da risa", "Hace rato perdió el descaro", "Es triste, no tiene nada de gracioso", "¿Hermosa y moza? Padre amado", "Yo sabía que no se iba a dejar", "Jajajaja la amo y los demás sufriendo", "Hay que decirle que wow", son algunos de los comentarios que se pueden leer en el reciente post de la creadora de contenido Samilú.

Cabe señalar que, este tipo de señalamientos en contra de Zapata, se dieron a raíz de la cercanía que surgió entre ella y Juanda Caribe al interior del reality, pero no solo por eso, sino también porque antes de ingresar al programa, Juanda tenía una relación sólida y estable con Sheila Gándara, quien, aunque no ha confirmado su ruptura con el humorista, sí ha dejado entrever que las cosas entre los dos no están bien.

Por ahora, la exhabitante de la casa más famosa del país, dejó claro que, pese a no tener claro que tipo de relación tuvo con el barranquillero, no está dispuesta a abandonarlo y de momento esperará que les dicta el destino.