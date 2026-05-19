La muerte de Totó La Momposina causó conmoción entre seguidores, artistas y representantes de la cultura colombiana, quienes comenzaron a compartir mensajes de despedida y recuerdos sobre el legado que dejó en la música tradicional del país.

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¿Quién fue Totó La Momposina?

Totó La Momposina fue una de las voces más reconocidas de la música tradicional colombiana. Nacida en Talaigua, Bolívar, dedicó gran parte de su vida a interpretar y mantener vigentes ritmos del Caribe colombiano.

Con el paso de los años, la cantante llevó estos sonidos a escenarios de distintos países y se convirtió en una referencia del folclor colombiano. Su carrera estuvo marcada por la intención de mantener presentes las tradiciones musicales aprendidas desde su infancia.

Durante décadas participó en festivales culturales y conciertos dentro y fuera de Colombia, logrando que muchas personas conocieran ritmos tradicionales del país. En redes sociales, seguidores y artistas han recordado cómo su música hizo parte de la identidad cultural colombiana.

En sus últimos años apareció con menos frecuencia en escenarios debido a problemas de salud. Una de sus presentaciones más comentadas fue la que realizó en el Festival Cordillera de Bogotá en 2022.

Totó La Momposina en el Festival Cordillera de Bogotá en 2022 / (Foto de Colprensa)

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¿Qué se sabe del fallecimiento de Totó La Momposina?

La muerte de la cantante fue confirmada este 19 de mayo de 2026. La noticia empezó a circular luego de que personas cercanas a la artista entregaran detalles sobre su fallecimiento, información que más tarde también compartió el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

"Con inmensa tristeza, pero también con profundo orgullo y gratitud, nosotros sus hijos y toda la familia la despedimos con la dignidad y el amor que merece. Gracias, Totico, por todo lo que nos regalaste.", escribieron.

Tras conocerse lo ocurrido, artistas como Carlos Vives y Petrona Martínez, además de seguidores en redes sociales, comenzaron a publicar mensajes recordando la trayectoria de Totó La Momposina y su aporte a los sonidos tradicionales colombianos.

Además, se anunció que el próximo 27 de mayo se realizará un homenaje en el Capitolio Nacional para recordar el legado artístico de la cantante y su trabajo alrededor de la música folclórica del Caribe colombiano.

Desde distintos sectores culturales han resaltado que la artista dedicó gran parte de su carrera a llevar ritmos tradicionales colombianos a escenarios internacionales. Su trabajo sigue siendo referente para nuevas generaciones de músicos y agrupaciones folclóricas del país.