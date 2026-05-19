En medio de una conversación con sus compañeros de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe sorprendió al revelar cuál es su tipo de mujer y mencionó directamente a Sara Uribe.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre Sara Uribe en La casa de los famosos?

Todo ocurrió mientras los participantes hablaban sobre momentos recordados del programa y comentaban la ocasión en la que Yina Calderón fue invitada como juez del reality. Durante la conversación, Tebi Bernal recordó que en ese momento hubo un cruce de palabras entre Yina y Sara Uribe.

En ese momento, Sara habría expresado que Yina, desde redes sociales, había hecho comentarios relacionados con ella, razón por la cual surgió la conversación entre ambas.

En medio de esa charla, varios participantes destacaron que Sara Uribe era una persona cercana dentro del formato y que generaba contenido en el programa.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Juanda Caribe, quien decidió hablar directamente sobre la presentadora y creadora de contenido.

“Sara es un mujerón, o sea, Sara es mi tipo”, expresó frente a sus compañeros.

Además, el participante agregó que una de las características que más le llama la atención de Sara Uribe es su elegancia, comentario que rápidamente comenzó a circular entre seguidores del reality en redes sociales.

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¿Qué ha dicho Sara Uribe sobre Juanda Caribe?

Uribe también se ha referido públicamente a Juanda Caribe en diferentes oportunidades y sus declaraciones han sido positivas.

La presentadora salió en defensa del participante luego de los rumores que lo relacionaban sentimentalmente con Mariana Zapata dentro de La casa de los famosos Colombia.

Sara Uribe reveló detalles sobre Juanda Caribe / (Foto del Canal RCN)

En el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, Sara aseguró que nunca vio comportamientos entre Juanda Caribe y Mariana Zapata que confirmaran los rumores sobre un supuesto romance durante el reality.

Asimismo, destacó la actitud del comediante durante la convivencia y aseguró que siempre habló con cariño sobre su familia. Según explicó, Juanda se refería constantemente a su esposa y a su hija mientras compartían dentro del reality.

En redes recuerdan que los dos creadores de contenido mostraron una relación cordial durante su paso por el programa. Los seguidores del programa también recordaron varios momentos en los que ambos aparecieron conversando o trabajando en equipo.