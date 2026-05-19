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Beba confesó lo que sintió al recibir la visita de su esposo en La casa de los famosos: “fue raro”

Beba habló sobre las emociones que sintió tras recibir la visita de Andrés Gómez, su esposo, en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Beba confesó lo que sintió al recibir la visita de su esposo
Beba confesó que recibir la visita de su esposo "fue raro" / (Foto del Canal RCN)

La dinámica de visitas familiares en La casa de los famosos Colombia dejó varios momentos comentados por los seguidores del reality. Uno de ellos ocurrió durante el reencuentro entre Beba y Andrés Gómez, su esposo.

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¿Por qué el esposo de Beba visitó La casa de los famosos Colombia?

La visita del esposo de Beba hizo parte de la dinámica especial organizada por La casa de los famosos Colombia para los semifinalistas del programa. Durante la jornada, los participantes recibieron a familiares y personas cercanas.

En medio de esta actividad, el esposo de Beba ingresó a la casa por algunos minutos y compartió con ella un encuentro que rápidamente generó conversación entre los seguidores del reality.

Aunque la creadora de contenido se mostró feliz por volver a verlo, posteriormente confesó que la experiencia también le produjo sensaciones que todavía estaba tratando de comprender.

Según explicó, el tiempo dentro del programa y el aislamiento del exterior hicieron que el reencuentro se sintiera diferente a lo que había imaginado.

¿Por qué el esposo de Beba visitó La casa de los famosos Colombia?
Beba recibió la visita de su esposo en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué dijo Beba sobre la visita de su esposo en La casa de los famosos Colombia?

Después del encuentro, Beba habló sobre las emociones que experimentó al reencontrarse con su esposo dentro de la competencia. Según comentó, aunque estaba feliz de verlo nuevamente, también sintió que el momento fue extraño por la dinámica que se vive dentro del reality.

“No sé qué sentí, todavía estoy tratando de entender”, expresó.

¿Qué dijo Beba sobre la visita de su esposo en La casa de los famosos Colombia?
Beba hbaló sobre la visita de su esposo en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Asimismo, aseguró que el tiempo dentro de la casa cambia la forma en la que perciben las relaciones y los encuentros con las personas del exterior. También explicó que quería decir muchas cosas durante la visita, pero sabía que el tiempo era limitado y no podía hablar demasiado.

Beba comentó que los 10 minutos del encuentro se le hicieron mucho más cortos y que incluso después de la visita seguía procesando el hecho de haberlo visto nuevamente tan cerca.

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¿Por qué Beba aseguró que ha cambiado en La casa de los famosos Colombia?

Durante la conversación, Beba también reflexionó sobre cómo siente que ha cambiado desde que ingresó a La casa de los famosos Colombia.

La participante aseguró que la convivencia y las dinámicas del reality le han permitido descubrir aspectos de sí misma que antes no había explorado completamente.

Por esa razón, una de las principales dudas que tenía era saber si su esposo percibía esos cambios desde afuera. De acuerdo con lo que contó, él le respondió que sí había notado diferencias en ella y que las consideraba positivas.

Las declaraciones de Beba generaron conversación entre los seguidores del reality, quienes continúan atentos a cada uno de los momentos que viven los semifinalistas en la etapa final de la competencia dentro de La casa de los famosos Colombia.

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