Las visitas familiares en La casa de los famosos Colombia continúan llamando la atención. Uno de ellos ocurrió durante el encuentro entre Juanda Caribe y su mamá, cuando ella le reveló que afuera del reality su familia también hace parte del “Team Blue”.

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¿Qué es Team Blue en La casa de los famosos Colombia?

El Team Blue es el nombre que decidieron darle Juanda Caribe y Mariana Zapata a la alianza que construyeron dentro de La casa de los famosos Colombia 2026.

La dupla comenzó a llamar la atención de los seguidores del programa debido a la cercanía que mostraron durante varias semanas de competencia. Sus conversaciones, dinámicas juntos y el apoyo constante entre ambos generaron múltiples comentarios en redes sociales.

Juanda Caribe y Mariana Zapata consolidaron el Team Blue en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Con el paso de los días, los participantes oficializaron el nombre de Team Blue para referirse a su unión dentro del reality. Desde entonces, el término empezó a ser utilizado por seguidores del programa en plataformas digitales.

La conversación alrededor del Team Blue tomó aún más fuerza luego de la eliminación de Mariana Zapata el pasado 17 de mayo, momento que dejó conmovido a Juanda Caribe.

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¿Qué dijo la mamá de Juanda Caribe sobre el Team Blue?

Durante la visita familiar, la mamá de Juanda Caribe conversó con él sobre varios temas relacionados con su participación en el programa y el apoyo que ha recibido desde afuera.

En medio de la conversación, ella le dejó saber que la familia también apoya el Team Blue, comentario que tomó por sorpresa al creador de contenido dentro de la competencia.

"Somos Team Blue", afirmó.

La familia de Juanda Caribe apoya al Team Blue / (Foto del Canal RCN)

El comentario de su mamá llamó la atención de los seguidores del reality, especialmente porque los internautas habían manifestado sus dudas frente a cómo podría ser interpretada esa cercanía que surgió en el reality.

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¿Cómo reaccionó Juanda Caribe al descubrir que su familia es Team Blue?

Luego de escuchar el comentario de su mamá sobre el Team Blue, Juanda Caribe reaccionó con una leve risa mientras continuaba mirándola atentamente durante la conversación.

El creador de contenido permaneció escuchando a su mamá mientras ella seguía manifestándole su apoyo y hablándole sobre cómo ha sido percibido afuera de la competencia.

La escena generó conversación entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia, quienes continúan atentos a cada uno de los momentos relacionados con Juanda Caribe tras la salida de Mariana Zapata del reality.

En redes sociales, algunos internautas también afirmaron que el participante se mostró sorprendido por conocer que su familia estaba al tanto del Team Blue y respaldaba la unión que construyó dentro del programa.