Yina Calderón cuestionó la participación de Alejandro Estrada en La casa de los famosos

Alejandro Estrada es uno de los participantes más comentados en La casa de los famosos Colombia 2026, pues se ha posicionado como uno de los favoritos por le público y eso se ha visto reflejado a través de las votaciones.

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Por otro lado, también tiene a sus detractores o críticos, quienes cuestionan la forma en la que ha jugado y cómo ha sido su participación dentro del reality de la vida en vivo.

El actor, quien, llegó al programa siendo el nominado por el público en la primera semana, ahora, a pocos días de terminarse la competencia, se perfila como uno de los más fuertes y votados a lo largo de esta tercera temporada.

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Quien se atrevió a cuestionar el juego de Alejandro en La casa de los famosos Colombia fue Yina Calderón, quien ahora es una de las expertas hablando del tema y para muchos, su opinión fue válida.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre el juego de Alejandro Estrada en La casa de los famosos?

Yina Calderón les habló a sus seguidores y fue contundente al dar su opinión sobre Alrjandro Estrada, pues cuestionó su forma de jugar durante toda la tercera temporada de La casa de los famosos.

Yina Calderón no se guardó nada sobre Alejandro Estrada. (Foto/ Canal RCN)

La exparticipante de este reality dijo que estaba bien si el público quería al actor y por eso lo apoyaban tanto, pues confesó que él los enamoró, pero eso no significaba que haya tenido una gran participación en la temporada.

Por eso, cuestionó su juego, ya que dijo que no había dado contenido alguno y por eso, consideraba que “no le parecía justo”.

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¿Cómo ha sido la participación de Alejandro Estrada en La casa de los famosos?

Alejandro Estrada conquistó al público de La casa de los famosos Colombia, según ellos por su caballerosidad y educación, ya que no ha sido de los participantes problemáticos.

Yina Calderón habló de Alejandro Estrada y desató reacciones. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, los mismos fans del actor dicen con sarcasmo que “el los manipulo”, ya que dentro de la competencia se dijo que él manipulaba a quienes los rodeaban.

El participante ha sido uno de los que más fue criticado por sus compañeros y de hecho estratégicamente eso le funcionó para ganar popularidad.