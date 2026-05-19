Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lina Tejeiro presumió su viaje y llamó la atención por su compañía: ¿el papá de su hijo?

Lina Tejeiro está viajando por Europa y a través de redes presume su embarazo, captando la atención por su compañía.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Lina Tejeiro desata rumores sobre el padre de su hijo tras viaje
Lina Tejeiro sorprende con viaje y desata rumores sobre el padre de su hijo. (Foto/ Canal RCN)

El pasado 30 de abril, Lina Tejeiro confirmó que esta esperando a su primer hijo y hasta el momento no se ha confirmado si está esperando niña o niño, lo que sí, es que sus seguidores están sacando sus propias conclusiones.

Artículos relacionados

Precisamente, desde que reveló que está embarazada, la actriz ha presumido su pancita y con el paso de los días, se le ve mucho más grandecita, es por esto que, sus fans están haciendo sus apuestas sobre el género del bebé.

Por ahora, la empresaria ha dejado ver lo feliz que está en esta etapa de su vida, ya que meses atrás ya había manifestado su deseo de ser madre al decir que ya estaba lista para serlo.

Artículos relacionados

Tras días de confirmar la noticia, Lina se fue de viaje a Europa junto a su mamá y algunos se pregunta en su más reciente publicación, ¿dónde está el papá del bebé?

¿Cuál es la publicación de Lina Tejeiro presumiendo su viaje?

En horas de la mañana de este martes 19 de mayo, Lina Tejeiro publico una nueva publicación a través de Instagram, en donde presumió varias fotos en las que luce radiante con su embarazo.

El detalle en el viaje de Lina Tejeiro que despertó rumores
Lina Tejeiro desata rumores sobre el padre de su hijo tras viaje. (Foto/ Canal RCN)

En las imágenes, ya se le ve su pancita más grande y por eso, algunos consideran que, pareciera que fuera niña por la forma que se ve, pero otros dicen que en definitiva parece que fuera un niño el que va a nacer.

Artículos relacionados

Por otro lado, además de estos comentarios, hay preguntas sobre el padre del hijo de Lina, ya que en ese viaje se ha visto disfrutando con la mamá y nadie más, pero esto no ha sido respondido por la actriz.

¿Se sabe algo del papá del hijo de Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro sorprende con viaje y desata rumores sobre el padre de su hijo
El detalle en el viaje de Lina Tejeiro que despertó rumores. (Foto/ Canal RCN)

Lina Tejeiro no ha mencionado nada sobre el padre de su bebé, lo que sí es que ya dejó claro que hay cosas de su vida privada que mantendrá en absoluta reserva, ya que ella ha recibido comentarios negativos en otras ocasiones.

Por eso, se sabe que del papá de su hijo no se sabrá nada, pese a los rumores en los que dicen que el hombre es un empresario y mánager de música, pero esto no es nada confirmado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La publicación de Koral Costa que despertó rumores de romance Koral Costa

Koral Costa causa revuelo al publicar foto con un hombre: ¿nuevo amor?

Koral Costa generó rumores tras publicar polémica foto con un hombre, quien podría tratarse de su nuevo amor.

Sheila Gándara reapareció luego de que Juanda Caribe preguntara por ella La casa de los famosos

Sheila Gándara reapareció luego de que Juanda Caribe preguntara por ella en La casa de los famosos

Juanda Caribe no pudo con la curiosidad y, tras la visita de su mamá, aprovechó para preguntar por el estado de Sheila Gándara.

Así reaccionó Alexa Torrex al ver que Alejandro Estrada ganó el liderazgo La casa de los famosos

Así reaccionó Alexa Torrex al ver que Alejandro Estrada ganó el liderazgo de La casa de los famosos

Alexa Torrex dedicó unas sentidas palabras al ver que Alejandro Estrada ganó el último liderazgo de La casa de los famosos Col.

Lo más superlike

Nuevo video del caso de Yulixa Toloza Viral

Nuevo video del caso Yulixa Toloza causa conmoción tras siete días de su desaparición

A siete días de la desaparición de Yulixa Toloza, un nuevo video relacionado con el caso volvió a generar conmoción.

La acusación de Beba contra Tebi Bernal que desató reacciones La casa de los famosos

Beba llamó “infiel” a Tebi Bernal en La casa de los famosos: ¿Alejandra Salguero reaccionó?

Jenny López reaccionó con curioso gesto cuando un fan le pidió una foto a Jhonny Rivera Jhonny Rivera

Jenny López reaccionó de forma inesperada cuando un fan le pidió foto a Jhonny Rivera: “¿se esconde?”

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?