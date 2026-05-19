Lina Tejeiro presumió su viaje y llamó la atención por su compañía: ¿el papá de su hijo?

El pasado 30 de abril, Lina Tejeiro confirmó que esta esperando a su primer hijo y hasta el momento no se ha confirmado si está esperando niña o niño, lo que sí, es que sus seguidores están sacando sus propias conclusiones.

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Precisamente, desde que reveló que está embarazada, la actriz ha presumido su pancita y con el paso de los días, se le ve mucho más grandecita, es por esto que, sus fans están haciendo sus apuestas sobre el género del bebé.

Por ahora, la empresaria ha dejado ver lo feliz que está en esta etapa de su vida, ya que meses atrás ya había manifestado su deseo de ser madre al decir que ya estaba lista para serlo.

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Tras días de confirmar la noticia, Lina se fue de viaje a Europa junto a su mamá y algunos se pregunta en su más reciente publicación, ¿dónde está el papá del bebé?

¿Cuál es la publicación de Lina Tejeiro presumiendo su viaje?

En horas de la mañana de este martes 19 de mayo, Lina Tejeiro publico una nueva publicación a través de Instagram, en donde presumió varias fotos en las que luce radiante con su embarazo.

Lina Tejeiro desata rumores sobre el padre de su hijo tras viaje. (Foto/ Canal RCN)

En las imágenes, ya se le ve su pancita más grande y por eso, algunos consideran que, pareciera que fuera niña por la forma que se ve, pero otros dicen que en definitiva parece que fuera un niño el que va a nacer.

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Por otro lado, además de estos comentarios, hay preguntas sobre el padre del hijo de Lina, ya que en ese viaje se ha visto disfrutando con la mamá y nadie más, pero esto no ha sido respondido por la actriz.

¿Se sabe algo del papá del hijo de Lina Tejeiro?

El detalle en el viaje de Lina Tejeiro que despertó rumores. (Foto/ Canal RCN)

Lina Tejeiro no ha mencionado nada sobre el padre de su bebé, lo que sí es que ya dejó claro que hay cosas de su vida privada que mantendrá en absoluta reserva, ya que ella ha recibido comentarios negativos en otras ocasiones.

Por eso, se sabe que del papá de su hijo no se sabrá nada, pese a los rumores en los que dicen que el hombre es un empresario y mánager de música, pero esto no es nada confirmado.